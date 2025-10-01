Pescadores ficaram mais de dois dias à deriva antes de resgate no Rio

Os pescadores identificados como Maikel e Ronald, que foram resgatados à deriva no litoral do Rio de Janeiro, nessa terça-feira (30/9), ficaram mais de dois dias no mar após uma pane elétrica deixar a embarcação sem funcionamento e comunicação.

A dupla foi encontrada a cerca de 2 milhas (aproximadamente 3 km) do Porto de Açu, em Campos dos Goytacazes. O resgate foi realizado pelo navio mercante de uma empresa que presta serviços à Petrobras.

De acordo com as autoridades, os pescadores perderam a conexão do celular com torre às 9h27 do último domingo (28/9). Eles só foram avistados pelo comandante do navio por volta das 17h30 dessa terça. Foram, aproximadamente, 56 horas à deriva.

Leia também

Após o resgate, eles foram escoltados pela Marinha do Rio de Janeiro em direção ao Porto de Açu. No porto, o Corpo de Bombeiros do Espírito Santo assumiu o transporte terrestre dos pescadores até o Centro Náutico, onde passaram por avaliação médica antes do retorno ao estado.

“Eles estavam conscientes, desidratados, mas com suprimento e água racionado e haviam se alimentado de peixe cru que haviam pescado”, explicou o coronel responsável pelo acompanhamento terrestre, tenente-coronel Cristiano Malacarne, diretor-adjunto de Operações do CBMES. É uma segunda chance de vida para eles e um presente para todos que participaram da operação”, concluiu.