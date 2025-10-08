Pesquisa de professor da Unicamp é citada em Nobel de Física

O Nobel de Física, que foi anunciado nessa terça-feira (7/10) para os cientistas John Clarke, Michel Devoret e John Martinis, traz em seu documento uma citação ao trabalho de um professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).
O prêmio cita a pesquisa de doutorado de Amir Caldeira, que também é membro da Academia Brasileira de Ciências (ABC), realizada na década de 1980. O tema do trabalho é na área de tunelamento quântico, fenômeno em que partículas minúsculas podem “atravessar” barreiras aparentemente intransponíveis.
Leia também
-
Perícia indica que metanol foi adicionado em bebidas alcoólicas em SP
-
Praia do Guarujá ganha selo e é a mais certificada da América do Sul
-
SP: polícia cumpre mandados em operação contra o crime organizado
-
SP terá chuva forte, vento e queda de granizo até sexta-feira (10/10)
“Amir Caldeira investigou como as taxas de tunelamento seriam afetadas por um acoplamento fraco remanescente a um ambiente dissipativo”, cita o documento do Nobel. O doutorado de Caldeira foi orientado pelo cientista britânico Anthony Leggett, que recebeu o Nobel em 2003.
Caldeira e Leggett estudaram como a influência do ambiente externo poderia interferir nas propriedades quânticas, em especial no fenômeno do tunelamento, em um sistema macroscópico. Os três pesquisadores que receberam o Nobel neste ano foram os primeiros a medir o tunelamento quântico em um circuito elétrico supercondutor, uma materialização da proposta dos dois primeiros.