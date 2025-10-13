Pesquisa diz que Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo

Um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, da Suíça, apontou que o Campeonato Brasileiro é o segundo torneio com o maior número de faltas por partida em todo o planeta.

O Brasileirão 2025 atingiu uma média de 24,6 faltas por partida, perdendo apenas para o Campeonato Português 2025/2026, que tem, em média, 25,3 faltas por jogo.

O top 3 é fechado pelo Campeonato Italiano. A Série A tem uma média de 24,5 infrações por jogo.

Se levarmos em consideração os dez primeiros colocados, o ranking é formado por um torneio asiático, um norte-americano, dois sul-americanos e sete europeus.

Confira os dez campeonatos mais faltosos na atual temporada:

1. Portugal – 25,3 faltas/jogo

2. Brasil – 24,6 faltas/jogo

3. Itália – 24,5 faltas/jogo

4. Espanha – 22,1 faltas/jogo

5. Argentina – 22,1 faltas/jogo

6. França – 22 faltas/jogo

7. Estados Unidos – 21,3 faltas/jogo

8. Alemanha – 19,6 faltas/jogo

9. Inglaterra – 19,5 faltas/jogo

10. Japão – 19,2 faltas/jogo