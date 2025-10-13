Pesquisa diz que Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo

Um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, da Suíça, apontou que o Campeonato Brasileiro é o segundo torneio com o maior número de faltas por partida em todo o planeta.
O Brasileirão 2025 atingiu uma média de 24,6 faltas por partida, perdendo apenas para o Campeonato Português 2025/2026, que tem, em média, 25,3 faltas por jogo.
O top 3 é fechado pelo Campeonato Italiano. A Série A tem uma média de 24,5 infrações por jogo.
Leia também
-
Zubeldía critica arbitragem após jogo: “Momento totalmente negativo”
-
CBF adota nova medida em busca de transparência na arbitragem; confira
-
Executivo de futebol do Grêmio se reúne com CBF sobre arbitragem
-
Diretor de futebol do Flamengo detona arbitragem: “É vergonhoso”
Se levarmos em consideração os dez primeiros colocados, o ranking é formado por um torneio asiático, um norte-americano, dois sul-americanos e sete europeus.
Confira os dez campeonatos mais faltosos na atual temporada:
1. Portugal – 25,3 faltas/jogo
2. Brasil – 24,6 faltas/jogo
3. Itália – 24,5 faltas/jogo
4. Espanha – 22,1 faltas/jogo
5. Argentina – 22,1 faltas/jogo
6. França – 22 faltas/jogo
7. Estados Unidos – 21,3 faltas/jogo
8. Alemanha – 19,6 faltas/jogo
9. Inglaterra – 19,5 faltas/jogo
10. Japão – 19,2 faltas/jogo