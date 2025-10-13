13/10/2025
Pesquisa diz que Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo
Mistério em “Vale Tudo”: cenas secretas revelam novos suspeitos fora da investigação oficial
Cazé revela treta nos bastidores do Kings League Brazil envolvendo famosos
Modelo apresenta mesmos sintomas de influenciador que morreu e registra boletim contra dentista
Michelle Barros é casada fora de “A Fazenda”? Portal LeoDias investiga rumores após romance com Shia
José Loreto assume namoro com atriz Fernanda Marques, de “Vale Tudo”
Iza e Yuri Lima surgem juntos pela primeira vez após término do relacionamento
Ex-esposa de Dennis DJ relata supostas agressões e diz viver “ciclo de abuso” durante o casamento
João Gomes se emociona ao reencontrar professora que o alfabetizou durante show
Do Acre ao topo do mundo: a fortuna milionária de Ramon Dino, campeão do Mr. Olympia 2025

Pesquisa diz que Brasileirão é a segunda liga mais faltosa do mundo

Um estudo realizado pelo CIES Football Observatory, da Suíça, apontou que o Campeonato Brasileiro é o segundo torneio com o maior número de faltas por partida em todo o planeta.

O Brasileirão 2025 atingiu uma média de 24,6 faltas por partida, perdendo apenas para o Campeonato Português 2025/2026, que tem, em média, 25,3 faltas por jogo.

O top 3 é fechado pelo Campeonato Italiano. A Série A tem uma média de 24,5 infrações por jogo.

Se levarmos em consideração os dez primeiros colocados, o ranking é formado por um torneio asiático, um norte-americano, dois sul-americanos e sete europeus.

Confira os dez campeonatos mais faltosos na atual temporada:

1. Portugal – 25,3 faltas/jogo
2. Brasil – 24,6 faltas/jogo
3. Itália – 24,5 faltas/jogo
4. Espanha – 22,1 faltas/jogo
5. Argentina – 22,1 faltas/jogo
6. França – 22 faltas/jogo
7. Estados Unidos – 21,3 faltas/jogo
8. Alemanha – 19,6 faltas/jogo
9. Inglaterra – 19,5 faltas/jogo
10. Japão – 19,2 faltas/jogo

