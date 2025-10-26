Pesquisa nacional revela favorito ao governo do Acre em 2026

O cenário político do Acre começa a se desenhar para as eleições de 2026 com clara vantagem para o senador Alan Rick (União Brasil). Segundo levantamento realizado pelo instituto Paraná Pesquisas e publicado neste domingo (26) pelo site Metrópoles, o parlamentar lidera todos os cenários testados e desponta como o nome mais competitivo na corrida pelo governo do estado.

De acordo com o estudo, Alan Rick aparece com 44,5% das intenções de voto na primeira simulação, seguido pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PL), que registra 24,1%. Na sequência, a senadora Mailza Assis (Progressistas) soma 17,6%, enquanto o médico Dr. Thor Dantas (PSB) tem 3,5%.

Em um segundo cenário, sem a presença de Bocalom, o desempenho do senador cresce ainda mais: Alan Rick alcança 55,4% das intenções de voto, ampliando a vantagem sobre os adversários e se aproximando de uma possível vitória em primeiro turno.

Os números reforçam o fortalecimento de Rick, que tem se consolidado como uma das principais lideranças políticas do estado.

Comunicador de origem e alinhado à pauta conservadora, o senador mantém apoio de diferentes segmentos religiosos e empresariais. Já Bocalom tenta preservar o capital político acumulado à frente da prefeitura da capital, enquanto Mailza Assis busca ampliar o alcance de seu nome junto ao eleitorado do interior.

O levantamento do Metrópoles faz parte de um panorama nacional sobre as disputas estaduais e mostra que, em vários estados, a definição dos candidatos competitivos começa a se delinear com antecedência.

No caso do Acre, o favoritismo de Alan Rick o coloca em posição de destaque dentro da região Norte, onde a maioria das corridas ainda se mostra indefinida ou equilibrada.