pesquisa-que-explica-como-o-corpo-evita-se-autodestruir-ganha-nobel-de-medicina.-entenda!

Três pesquisadores, os americanos Mary E. Brunkow e Fred Ramsdell e o japonês Shimon Sakaguchi, foram premiados com o Nobel de Medicina de 2025 por elucidar um dos maiores mistérios da biologia: o mecanismo que impede o sistema imunológico de atacar o próprio organismo.

O trio foi responsável por desvendar os processos que sustentam a chamada tolerância imune periférica, um sistema de “freios” que diferencia tecidos saudáveis de agentes invasores. As descobertas abriram caminho para avanços em tratamentos contra o câncer, doenças autoimunes e também para o aumento da taxa de sucesso em transplantes de órgãos. Atualmente, várias terapias inspiradas nesse trabalho estão em fase de testes clínicos.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Vencedores do Nobel da Medicina Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi Foto: Reprodução/Nobel Prize Vencedores do Nobel da Medicina Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi Foto: Reprodução/Nobel Prize Voltar

Próximo

O prêmio, de 11 milhões de coroas suecas (equivalentes a cerca de R$ 6,2 milhões), foi anunciado nesta segunda-feira (6/10) pela Assembleia do Nobel no Instituto Karolinska, em Estocolmo.

As “guardiãs” do sistema imune

O estudo liderado pelos cientistas revelou por que o sistema de defesa do corpo humano, apesar de ser altamente destrutivo, não volta suas armas contra si mesmo. O segredo está em um tipo específico de célula imune — as chamadas células T reguladoras — que atuam como “guardiãs” do equilíbrio biológico, evitando que os linfócitos ataquem órgãos e tecidos saudáveis.

“Essas descobertas foram decisivas para compreendermos como o sistema imunológico funciona e por que nem todos desenvolvemos doenças autoimunes graves”, declarou Olle Kämpe, presidente do Comitê Nobel de Medicina.

A contribuição de Shimon Sakaguchi foi um ponto de virada. Em 1995, o pesquisador demonstrou que o controle imunológico não dependia apenas da eliminação de células defeituosas no timo — mecanismo conhecido como tolerância central —, mas também da ação contínua de células que regulam a resposta imune. Essas foram as T reguladoras.

Seis anos depois, em 2001, Mary Brunkow e Fred Ramsdell identificaram o gene FOXP3, essencial para a formação dessas células. A descoberta ocorreu a partir do estudo de uma síndrome autoimune severa, o IPEX, causada por mutações nesse gene. Dois anos mais tarde, Sakaguchi comprovou que o FOXP3 era o “comando central” responsável por ativar as células reguladoras que ele havia descrito.

Juntas, essas pesquisas deram origem a um novo campo da imunologia — o da tolerância periférica — e pavimentaram o caminho para terapias inovadoras que hoje avançam do laboratório para a prática clínica.

Um sistema de defesa sob vigilância constante

O sistema imunológico é uma rede complexa, projetada para combater patógenos e manter o equilíbrio do organismo. No entanto, quando essa regulação falha, as defesas se voltam contra o próprio corpo, originando doenças como lúpus, artrite reumatoide ou diabetes tipo 1.

Durante muito tempo, acreditou-se que a proteção contra esse tipo de erro vinha apenas da eliminação, no timo, das células potencialmente perigosas. Mas Sakaguchi e, depois, Brunkow e Ramsdell mostraram que o corpo também possui um segundo nível de controle — um exército de “supervisores” que mantém o sistema imune sob constante vigilância.

A partir do gene FOXP3, os cientistas entenderam como as T reguladoras são formadas e de que forma agem para evitar ataques indevidos. A descoberta mudou para sempre a compreensão sobre o funcionamento do sistema imune humano.

Caminhos para novas terapias

As implicações clínicas dessas descobertas são vastas. Estudos atuais buscam maneiras de estimular as células T reguladoras para frear doenças autoimunes e, ao mesmo tempo, encontrar formas de inibi-las em casos de câncer, já que alguns tumores se aproveitam desse mecanismo para escapar da detecção pelo sistema de defesa.

Ensaios clínicos em curso testam, por exemplo, o uso da interleucina-2, uma molécula capaz de aumentar a proliferação dessas células, em pacientes com doenças autoimunes e receptores de transplantes. Outras linhas de pesquisa apostam em terapias personalizadas, com células T reguladoras cultivadas em laboratório e reinfundidas nos pacientes para controlar inflamações severas.

Segundo o Comitê Nobel, com essas descobertas, “os laureados lançaram as bases para o desenvolvimento de tratamentos que podem beneficiar milhões de pessoas”.

Os premiados

Mary E. Brunkow, nascida em 1961, doutorou-se pela Universidade de Princeton e hoje atua como gerente de programas sênior no Institute for Systems Biology, em Seattle (EUA).

Fred Ramsdell, nascido em 1960, obteve seu doutorado na Universidade da Califórnia (UCLA) e é atualmente consultor científico da Sonoma Biotherapeutics, em San Francisco, empresa dedicada a terapias celulares voltadas a doenças autoimunes.

Shimon Sakaguchi, nascido em 1951, é médico formado pela Universidade de Kyoto e professor emérito do Immunology Frontier Research Center, da Universidade de Osaka. Reconhecido como um dos maiores nomes da imunologia moderna, ele é considerado pioneiro no estudo da tolerância imunológica.