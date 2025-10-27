27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Pesquisadores descobrem 17 sítios arqueológicos em Niterói

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pesquisadores-descobrem-17-sitios-arqueologicos-em-niteroi

Cientistas do Núcleo de Pesquisas Arqueológicas Indígenas (NuPAI), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), realizam estudos em Niterói desde dezembro de 2022. O trabalho já identificou 17 sítios arqueológicos, mostrando que a ocupação humana na região oceânica é mais extensa do que se imaginava.

Os bairros de Itaipu e Camboinhas concentram a maior parte das descobertas recentes, incluindo os locais chamados Jurema Branca e Ubá. Esses achados confirmam a relevância da região como uma das mais antigas do litoral brasileiro.

Leia também

Expansão do mapeamento arqueológico

No início das pesquisas, apenas três sítios arqueológicos eram oficialmente registrados em Niterói. Com o trabalho do NuPAI, o número chegou a 17, incluindo o Sambaqui de Camboinhas, datado entre 8 e 9 mil anos, um dos mais antigos do país.

O coordenador do NuPAI, Anderson Marques Garcia, explica que o projeto busca compreender se os sítios foram ocupados pelos mesmos grupos ao longo do tempo ou por populações distintas. As escavações indicam uma presença humana contínua e diversificada na região por milênios.

Achados arqueológicos

Nos sítios arqueológicos foram encontrados dentes de tubarão perfurados, ossos humanos e de animais, lascas de quartzo e sílex, pigmentos minerais e restos de fogueiras. Algumas áreas apresentam camadas arqueológicas com mais de um metro de profundidade, indicando ocupações prolongadas.

2 imagensFragmento ósseo de peixe xaréuFechar modal.1 de 2

Dente de tubarão perfurado, utilizado como adorno

Reprodução/Anderson Marques2 de 2

Fragmento ósseo de peixe xaréu

Reprodução/Anderson Marques

Outros achados incluem vértebras de golfinhos, blocos de diabásio utilizados como ferramentas e pigmentos usados para pinturas e grafites. Os vestígios permitem reconstruir aspectos da alimentação, saúde e ambiente dos antigos habitantes.

Território indígena amplo

As descobertas recentes, próximas ao Sambaqui do Camboatá, indicam que os territórios indígenas ocupavam áreas muito maiores do que os limites reconhecidos anteriormente.

Os sítios foram localizados em diferentes tipos de ambientes, como dunas, restingas planas, afloramentos rochosos, nascentes, abrigos naturais e pequenas ilhas.

Além disso, a diversidade de locais ocupados sugere que os povos indígenas aproveitavam os recursos naturais de maneira estratégica, garantindo alimento, água e abrigo ao longo de diferentes estações do ano.

Artefatos, técnicas e cultura indígena

Na Duna Grande, os pesquisadores registraram mais de 8 mil fragmentos de ferramentas de pedra lascada e objetos usados no cotidiano, como instrumentos de corte e lascas de fabricação de utensílios. Apesar do tamanho reduzido, cada fragmento fornece informações valiosas sobre as práticas, habilidades e soluções tecnológicas dos povos que habitaram a região.

Segundo Anderson Marques Garcia, cada vestígio constitui um patrimônio coletivo, fundamental para compreender a história da ocupação humana em Niterói. Os achados permitem reconstruir aspectos da vida cotidiana, da organização social e da interação com o ambiente natural, oferecendo uma visão mais completa da ancestralidade indígena.

Siga a editoria de Saúde e Ciência no Instagram e fique por dentro de tudo sobre o assunto!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost