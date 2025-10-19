Pesquisas da Ufac ganham impulso através de parceria com universidade da França

A Universidade Federal do Acre (Ufac), em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e o projeto COFECUB, realizou uma missão de trabalho na França com o objetivo de fortalecer a cooperação acadêmica e acompanhar pesquisas voltadas ao desenvolvimento regional sustentável.

A atividade foi coordenada pela professora doutora Almecina Balbino Ferreira e pelo professor doutor Eduardo Pacca Luna Mattar, com a participação do professor doutor Eduardo Mitke Brandão Reis, do curso de Medicina Veterinária. O projeto COFECUB, que financia ações de intercâmbio científico entre Brasil e França, permitiu o acompanhamento das pesquisas das doutorandas Nátalia Torres e Niqueli Cunha, do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal da Ufac. As estudantes estão em intercâmbio acadêmico de dez meses na Instituição Agro Dijon.

As atividades em Agro Dijon estão sendo desenvolvidas em duas linhas principais. A primeira trata da pecuária e agricultura de baixo carbono, com foco em soluções que aumentem a produtividade sem ampliar impactos climáticos. O grupo analisa dados do sistema pecuário do Acre para propor alternativas tecnológicas e de manejo voltadas à sustentabilidade e à eficiência produtiva.

A segunda linha de pesquisa está concentrada na alimentação e no aproveitamento de plantas alimentícias não convencionais (PANCs) da Amazônia. As análises buscam identificar compostos bioativos de interesse medicinal, alimentício e cosmético. Um dos estudos em andamento já aponta potencial de uma dessas plantas para o tratamento do câncer gástrico.

Segundo a professora Almecina Balbino Ferreira, “essas experiências abrem horizontes e trazem aprendizados transformadores para a vida acadêmica e pessoal das estudantes”. Ela destacou ainda o impacto social da iniciativa:

“Como professora e coordenadora do projeto, sinto a satisfação do dever cumprido ao ver jovens mulheres, nascidas no interior do Acre, alcançando avanços significativos na vida acadêmica e social. A educação é a única ferramenta capaz de reduzir as distâncias sociais”, afirmou.

A professora reforçou que a missão representa o compromisso da Ufac em promover a internacionalização e fortalecer o ensino, a pesquisa, a extensão e a inovação. “Nossa missão como professores é elevar a qualidade da educação e contribuir para o desenvolvimento humano e social dos estudantes da Ufac”, concluiu