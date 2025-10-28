“Pessoa de fé”: diarista furta R$150 mil em joias e paga só R$6 mil

Fabiana Vicente da Silva (foto em destaque), 36 anos, — a diarista presa no Distrito Federal (DF) em abril deste ano, por furtar cerca de R$ 150 mil em joias da residência onde trabalhava, no Lago Norte — firmou um acordo de não persecução penal com a Justiça.

A mulher confessou o crime e, pelos delitos cometidos, terá de pagar R$ 6 mil às vítimas, divididos em 12 parcelas de R$ 500.

O valor imputado a Fabiana corresponde a aproximadamente 4% do prejuízo sofrido pelos patrões.

Os furtos ocorreram entre 1º de novembro de 2024 e 2 de março de 2025. A data é imprecisa porque, segundo o depoimento de uma das vítimas, o desaparecimento dos objetos só foi percebido em 2 de março deste ano.

A coluna obteve acesso ao vídeo da audiência em que Fabiana firma o acordo com a Justiça.

Na sessão, a mulher confirma o furto quando questionada pelo promotor de Justiça, que posteriormente destaca que, além de pagar o valor acordado, ela não poderá cometer crimes pelos 12 meses seguintes, sob pena de revogação do benefício.

Investigações

Quando as investigações foram iniciadas pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), um Iphone X, que também desapareceu da residência, foi essencial para atribuir a autoria do crime à diarista.

Isso porque a PCDF solicitou à empresa telefônica, por ordem judicial, o rastreamento do aparelho, e descobriu que o celular estava habilitado em nome de Fabiana.

“Além disso, de acordo com os dados apresentados pela telefônica, a data de início de uso do aparelho por parte de Fabiana ocorreu em 14 de novembro de 2024, isto é, dentro do período que ocorreu a subtração, conforme alegado pela vítima”, concluiu a polícia.

Além do pagamento de R$ 6 mil, ela teve de devolver o celular às vítimas.

“Pessoa de fé”

Moradora da Estrutural, a diarista começou a trabalhar na residência do Lago Norte após ser indicada por uma conhecida. No depoimento obtido pela coluna, o casal que teve os pertences furtados afirmou que Fabiana ganhou confiança da família porque sempre dizia ser uma pessoa “trabalhadora” e de “muita fé”.

Em certa ocasião, ela contou aos patrões que havia pedido a Deus por aquele emprego. O casal relatou que sempre foi solícito com a funcionária, flexibilizando horários e até disponibilizando um advogado quando uma das filhas de Fabiana sofreu ameaças de uma colega da escola.

O roubo

O prejuízo sofrido pelo casal soma quase R$150 mil. O boletim de ocorrência lista cada um dos objetos furtados e seus respectivos valores.

O item mais caro da lista é um anel de noivado de diamante, que custou pouco mais de R$ 40 mil. Em seguida, dólares em espécie — a mulher embolsou cerca de R$40 mil com as notas. Um par de brincos com pérolas e diamantes, no valor de R$16,2 mil também desapareceu.

Além das diversas joias e do iphone X, um videogame portátil, um tablet e um celular da marca Samsung, além de um Macbook Pro também foram subtraídos da residência.

Os objetos jamais foram localizados pela polícia.