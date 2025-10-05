05/10/2025
Petistas veem interesse eleitoral por trás de ofensiva de Jojo Todynho

Petistas veem um interesse eleitoral por trás da ofensiva que a influenciadora e cantora Jordana Araújo, conhecida como Jojo Todynho, tem travado contra o PT nas redes sociais.

A leitura dentro do partido do presidente e Lula é de que Jojo estaria usando os ataques para polarizar com os petistas e, assim, tentar se fortalecer como candidata em 2026.

Na avaliação de lideranças do PT ouvidas pela coluna, se a influenciadora for para a disputa eleitoral, ela deve concorrer pelo PL, sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Leia também

A disputa judicial entre o PT e Jojo Todynho

Jojo e o PT travam uma disputa na Justiça. O partido acionou a cantora na Justiça após ela afirmar ter recebido uma oferta de R$ 1,5 milhão para apoiar a campanha de Lula à Presidência em 2022.

Como noticiou a coluna, a última audiência entre a influenciadora e a legenda terminou sem acordo, depois que Jojo se recusou a gravar um vídeo de retratação solicitado pela defesa do partido.

Procurada pela coluna por meio de sua assessoria de imprensa, Jojo Todynho não respondeu. O espaço segue aberto para eventuais manifestações da influenciadora.

