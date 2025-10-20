petro-suspende-tratado-comercial-com-os-eua:-“isso-nos-deixa-livres”

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, afirmou neste domingo (20/10) que o Tratado de Livre-Comércio (TLC) com os Estados Unidos está “suspenso de fato”, após Washington impor tarifas de 10% sobre produtos colombianos. Segundo ele, a decisão representa o fim das “antigas preferências tarifárias” que mantinham o país “sob controle dos EUA”.

“O TLC está suspenso de fato e por decisão unilateral do governo dos EUA. Ao impor tarifas de 10%, o tratado já foi violado. As antigas preferências tarifárias foram anuladas pelos EUA, não por nós — e isso nos deixa livres. Não tenhamos medo de ser livres”, declarou Petro em publicação na rede X (antigo Twitter).

O líder colombiano acrescentou que “Trump não controla a Colômbia” e prometeu dar uma resposta “inteligente” à nova escalada diplomática com Washington.

“O único controle real sobre uma democracia não é exercido por estrangeiros que odeiam migrantes e latino-americanos; é exercido pelo próprio povo”, disse.

El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas… https://t.co/hueByoUDiL — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 20, 2025

Escalada de tensão entre Bogotá e Washington

As declarações ocorrem após Donald Trump acusar Petro de ser “um chefão do tráfico” e anunciar a suspensão da ajuda financeira à Colômbia.

Em resposta, Petro chamou o republicano de "rude e ignorante com a Colômbia"

Em resposta, Petro chamou o republicano de “rude e ignorante com a Colômbia” e sugeriu que ele leia Cem Anos de Solidão, de Gabriel García Márquez, para “aprender algo sobre a sociedade”.

"Tentar promover a paz na Colômbia não é ser narcotraficante", rebateu o presidente colombiano, que acusa Washington de adotar uma postura "neocolonial" e de violar a soberania nacional.

Colômbia convoca embaixador e prepara resposta diplomática

Após as trocas de ofensas, o governo colombiano convocou seu embaixador em Washington, Daniel García Peña, para consultas em Bogotá. Petro informou que discutirá medidas de retaliação e revisão das cláusulas remanescentes do TLC com ministros e assessores do governo.

“O Ministério do Comércio tem os decretos prontos, com uma posição em defesa do trabalho nacional e da vida da humanidade”, disse.

Petro anunciou que apresentará a resposta oficial da Colômbia em reunião televisionada do gabinete, com participação dos ministros das Relações Exteriores, Defesa, Agricultura e Comércio, além do vice-presidente e do embaixador.

Gustavo Petro é presidente da Colômbia desde 2022

Colombian president Gustavo Petro gives a speach during the promotion ceremony of new Generals and Admirals of the Police and Military Forces at the Jose Maria Cordova Military School in Bogota, Colombia on December 17, 2022. (Photo by: S. Barros/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images)

Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump

