25/10/2025
Universo POP
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality
Veja fotos da festa luxuosa de Maria Flor, filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Petrobras prorroga inscrições para projetos socioambientais

Escrito por Agência Brasil
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
petrobras-prorroga-inscricoes-para-projetos-socioambientais


Logo Agência Brasil

A Petrobras prorrogou até 11 de novembro o prazo de inscrições para a seleção pública Soluções Baseadas na Natureza para Adaptação e Resiliência Climática nas Cidades. O edital vai destinar R$ 21 milhões a projetos socioambientais nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul. 

A iniciativa é inédita e direcionada ao enfrentamento das mudanças climáticas em áreas urbanas, com a intenção de fortalecer a resiliência de cidades e comunidades vulneráveis. O foco é apoiar infraestruturas verdes e azuis e tecnologias comunitárias que contribuam para mitigar impactos climáticos, restaurar ecossistemas e estimular a bioeconomia.

Notícias relacionadas:

Serão priorizados projetos nas cidades de Canoas, Esteio, Porto Alegre, Gravataí, Viamão, Novo Hamburgo e São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, o edital abrange os municípios de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião, Bertioga e Guarujá. As propostas podem atuar de forma ampliada, além dos municípios priorizados, desde que na mesma bacia hidrográfica

De acordo com o gerente-executivo de Responsabilidade Social da Petrobras, José Maria Rangel, o edital amplia a atuação da companhia diante da crise climática. “Estamos estruturando uma frente dedicada a soluções baseadas na natureza, com potencial de gerar ganhos em conservação, restauração e resiliência urbana”, afirma.

A ação reforça o compromisso da companhia com investimentos socioambientais de impacto e com a adaptação das cidades a eventos climáticos extremos.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost