PF apreende embarcações de luxo e bloqueia R$ 50 milhões no Pará

Na manhã desta sexta-feira (24/10), a Polícia Federal (PF) apreendeu uma embarcação de luxo avaliada em cerca de R$ 3 milhões e outras duas lanchas avaliadas em aproximadamente R$ 2 milhões durante a segunda fase da Operação Malik, deflagrada com o objetivo de identificar ativos e bens vinculados ao esquema de ocultação patrimonial sob investigação.

A nova etapa contou com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dois endereços ligados aos investigados, nas cidades de Belém e São Miguel do Guamá, localizadas no Pará (PA).

Leia também

Além das embarcações de luxo, também foi determinado o sequestro judicial de bens pertencentes a três empresas e a um investigado, todos vinculados ao núcleo financeiro da organização criminosa.

Segundo a PF, com as medidas adotadas nesta fase, o valor total de bens apreendidos e sequestrados desde o início da operação, deflagrada na primeira semana de outubro deste ano, atinge o montante de R$ 50 milhões.

A Operação Malik é um desdobramento da Operação Mercador Fenício, cujas investigações, ao avançarem, possibilitaram a identificação de um esquema financeiro estruturado, baseado na utilização de empresas de fachada e “laranjas”, para viabilizar o contrabando de cigarros oriundos do Suriname e, posteriormente, lavar os valores obtidos ilegalmente, reintroduzindo-os no sistema financeiro nacional.