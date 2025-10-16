PF apura se bets de Buzeira conseguiram licença com dinheiro do PCC

A Polícia Federal (PF) investiga se casas de apostas, as chamadas bets, que são ligadas ao influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, contaram com apoio financeiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) para obter suas licenças junto ao Ministério da Fazenda para operar no Brasil.

A regularização das bets, segundo a PF, teria contado com a participação do empresário Rodrigo Morgado. Assim como Buzeira, ele foi preso na Operação Narco Bet, deflagrada nessa terça-feira (14/10) contra um esquema milionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Na decisão que deu origem aos mandados de prisão, o juiz federal Roberto Lemos dos Santos Filho citou diálogos colhidos pela PF que indicariam que Morgado participou da compra da empresa RR Participações e Intermediações de Negócios, por R$ 5 milhões, com o objetivo de conseguir licenças para as casas de apostas Brx Bet e Rico Bet. As marcas seriam de Buzeira.

Morgado e Buzeira ainda teriam atuado para montar novas empresas em uma “estruturação societária possivelmente voltada à ocultação de bens”, como a BRX Gaming, Bilibank, Vision Farma e Adega Roleta. Segundo a PF, Morgado movimentou mais de R$ 300 milhões em operações suspeitas, incluindo transações financeiras com criptoativos que se aproximam da cifra de R$ 100 milhões.

14 imagens

2 de 14

3 de 14

PF encontra arsenal de guerra em casa de influenciador ligado ao PCC

4 de 14

Buzeira com os itens de luxo do casamento

5 de 14

Buzeira mostra a mesa de pôquer na casa de Neymar

6 de 14

Buzeira posa com seu macaquinho de estimação, dois carros de luxo e um helicóptero

7 de 14

Influenciador Buzeira

8 de 14

9 de 14

Influenciador Buzeira

10 de 14

Buzeira e Neymar

11 de 14

Ele já foi investigado pela Polícia Federal por lavagem de dinheiro

12 de 14

Buzeira conta com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram

13 de 14

O jogador não acreditou de início, mas o influencer insistiu

14 de 14

Neymar ganha cordão de R$ 2 milhões de influencer investigado pela PF

Reprodução/Instagram

De acordo com as investigações, a ligação entre Morgado e o PCC foi evidenciada pela apreensão feita pela Marinha dos Estados Unidos de um veleiro carregado com mais de três toneladas de cocaína entre o arquipélago de Cabo Verde e as Ilhas Canárias.

O episódio deu origem à operação Narco Vela, que investigou como o PCC montou um esquema de compra e preparação de barcos para enviar drogas a outros países. A Narco Bet, deflagrada nessa terça, foi um desdobramento dela.

Para fundamentar o pedido de prisão de Buzeira, a PF citou uma transferência de R$ 19,7 milhões feita por Morgado ao influenciador, por meio da empresa Buzeira Digital. A representação ainda menciona que a empresa emitiu uma nota fiscal de R$ 50 milhões que teria sido elaborada pelo empresário para a Superbet88 International. O documento teria sido elaborado por Morgado.

Regularização de bets

O delegado da PF Marcelo Maceira disse que algumas das casas de apostas investigadas no âmbito da operação Narco Bets são regularizadas e obtiveram suas licenças com dinheiro ilícito. Outras teriam sede fora do país. O delegado, no entanto, não deu detalhes sobre quais e quantas bets estariam envolvidas no esquema.

“Algumas bets são regularizadas. Nós temos a informação de que parte do valor necessário para conseguir licença dessas bets tem origem ilícita. Outras bets têm sede no exterior, e a gente tem que aprofundar a investigação para ter mais informações”, afirmou Maceira.

Buzeira

O influenciador Buzeira é conhecido por ostentar uma vida de luxo nas redes sociais, com vídeos em carros de alto padrão, festas e exibições de joias. Ele acumula mais de 15 milhões de seguidores no Instagram e se tornou popular por promover rifas de veículos caros.

Além disso, costuma aparecer em fotos e vídeos ao lado de funkeiros, jogadores de futebol e influenciadores, e chegou a participar do Cruzeiro do Neymar, evento que reúne artistas e celebridades em alto-mar.