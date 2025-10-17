PF: criminosos usavam perfis de juízes para burlar sistemas do CNJ

A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira (17/10), a Operação Acesso Restrito, para desarticular um grupo criminoso que invadia contas Gov.br de magistrados e servidores da Justiça. O objetivo era utilizar ilegalmente os perfis para acessar sistemas internos do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Os agentes cumpriram três mandados de busca e apreensão nas cidades de Canoas, Alvorada e Viamão (RS), em endereços ligados aos suspeitos.

De acordo com a PF, o grupo criminoso acessava, de forma indevida, sistemas como o Renajud, que permite bloqueios judiciais de veículos. Com isso, os investigados removiam restrições veiculares impostas pela Justiça, beneficiando terceiros.

O inquérito apura os crimes de associação criminosa e invasão de dispositivo informático, e deve rastrear o destino dos dados e a eventual participação de servidores públicos.