07/10/2025
PF deflagra operação em Rio Branco e desmantela esquema de venda de dinheiro falso

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Rio Branco, capital do Acre

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (7) a Operação Moeda Postal, com o objetivo de desarticular um esquema de comercialização de moeda falsa que operava por meio de aplicativos de mensagens. Um mandado de busca e apreensão foi cumprido em Rio Branco, capital do Acre.

Operação aconteceu nesta terça-feira (7)/Foto: Reprodução

De acordo com informações da PF, a investigação teve início após o setor de segurança corporativa dos Correios identificar cédulas falsificadas enviadas em uma encomenda postal. O material apreendido levantou indícios da existência de uma rede criminosa que usava o sistema de entregas para distribuir o dinheiro falsificado a compradores de diferentes regiões do país.

A ação desta terça faz parte de um esforço nacional para coibir crimes que afetam diretamente a economia e a confiança na moeda brasileira. Segundo a Polícia Federal, o trabalho agora se concentra em identificar e responsabilizar todos os envolvidos na produção, comercialização e distribuição das notas falsas.

A corporação reforçou que a aquisição, posse ou circulação de moeda falsificada é crime grave, previsto no artigo 289 do Código Penal, com pena que pode chegar a 12 anos de prisão.

A PF orienta a população a redobrar a atenção ao manusear cédulas e, em caso de suspeita de falsificação, procurar uma delegacia da Polícia Federal ou uma agência bancária para realizar a verificação oficial.

