PF do Acre combate grupos que promoviam automutilação, abuso infantil e pornografia

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), mais uma operação no Acre, denominada Discórdia. O objetivo é coibir crimes de ódio e relacionados ao abuso sexual infantojuvenil praticados na internet, entre eles a instigação e incitação à automutilação, estupro virtual de vulnerável e produção, disponibilização e armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

De acordo com a PF, as investigações tiveram início ainda em 2025, “a partir da identificação de grupos hospedados em aplicativos de comunicação, onde os integrantes promoviam desafios online em que crianças e adolescentes eram induzidos a se automutilar e a praticar atos libidinosos”.

“Essas agressões eram então gravadas e posteriormente transmitidas pelos abusadores a outras pessoas pela rede mundial de computadores”, detalhou o órgão.

Nesta fase, a PF identificou a participação dos investigados nos fatos criminosos, além de possíveis coautores, com o prosseguimento do inquérito policial até sua conclusão.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Boca do Acre, no Amazonas. Uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil em seu aparelho celular.

“A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos físicos e sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco”, finaliza a nota.