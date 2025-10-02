02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

PF do Acre combate grupos que promoviam automutilação, abuso infantil e pornografia

Nesta fase, a PF identificou a participação dos investigados nos fatos criminosos, além de possíveis coautores, com o prosseguimento do inquérito policial até sua conclusão

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (2), mais uma operação no Acre, denominada Discórdia. O objetivo é coibir crimes de ódio e relacionados ao abuso sexual infantojuvenil praticados na internet, entre eles a instigação e incitação à automutilação, estupro virtual de vulnerável e produção, disponibilização e armazenamento de conteúdo pornográfico infantojuvenil.

PF do Acre combate grupos que promoviam automutilação, abuso infantil e pornografia na internet/Foto: Reprodução

De acordo com a PF, as investigações tiveram início ainda em 2025, “a partir da identificação de grupos hospedados em aplicativos de comunicação, onde os integrantes promoviam desafios online em que crianças e adolescentes eram induzidos a se automutilar e a praticar atos libidinosos”.

“Essas agressões eram então gravadas e posteriormente transmitidas pelos abusadores a outras pessoas pela rede mundial de computadores”, detalhou o órgão.

Nesta fase, a PF identificou a participação dos investigados nos fatos criminosos, além de possíveis coautores, com o prosseguimento do inquérito policial até sua conclusão.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Boca do Acre, no Amazonas. Uma pessoa foi presa em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantojuvenil em seu aparelho celular.

“A Polícia Federal alerta os pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos físicos e sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco”, finaliza a nota.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost