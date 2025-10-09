pf-e-cgu-cumprem-66-mandados-de-busca-contra-fraudes-no-inss

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União, realiza nesta quinta-feira (9/10) nova fase da Operação Sem Desconto, que apura a farra do INSS revelada pelo Metrópoles.

Estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em sete estados e no DF.

Os mandados são cumpridos nas seguintes unidades da Federação: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

“A ação de hoje tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, diz a PF.

