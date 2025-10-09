09/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

PF e CGU cumprem 66 mandados de busca contra fraudes no INSS

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pf-e-cgu-cumprem-66-mandados-de-busca-contra-fraudes-no-inss

A Polícia Federal (PF), em parceria com a Controladoria-Geral da União, realiza nesta quinta-feira (9/10) nova fase da Operação Sem Desconto, que apura a farra do INSS revelada pelo Metrópoles.

Estão sendo cumpridos 66 mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF em sete estados e no DF.

Os mandados são cumpridos nas seguintes unidades da Federação: São Paulo, Sergipe, Amazonas, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia e Distrito Federal.

“A ação de hoje tem o objetivo de aprofundar as investigações e esclarecer a prática de crimes como inserção de dados falsos em sistemas oficiais, constituição de organização criminosa e atos de ocultação e dilapidação patrimonial”, diz a PF.

Imagem colorida de agente da Polícia Federal. Procurador de SP que abusou de filha de oito meses é preso pela PF - MetrópolesPolícia Federal pode chegar ao setor imobiliário em investigações

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost