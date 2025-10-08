08/10/2025
Universo POP
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira
Acreana cospe na cara da namorada do Belo em nova briga na Fazenda 17; ASSISTA
Em meio a rumores de affair com Virgínia , modelo brasileira revela troca de mensagens com Vini Jr.

PF faz megaoperação em todos os estados contra abuso sexual infantil

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pf-faz-megaoperacao-em-todos-os-estados-contra-abuso-sexual-infantil

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira (8/10) 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em uma megaoperação para identificar e prender envolvidos em casos abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

Ao todo, participam da Operação Nacional Proteção Integral III 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Até o momento foram realizadas 19 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 1 vítima foi resgatada.

A operação é coordenada pela PF e faz parte dos esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A PF cumpre 138 mandados de busca e as polícias civis outros 44.

Abuso sexual infantil. adolescente abusa de irmã- MetrópolesAbuso sexual

“A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência”, diz a PF.

De acordo com a PF, somente em 2025, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais.

“A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes”, diz a PF.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost