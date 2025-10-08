PF faz megaoperação em todos os estados contra abuso sexual infantil

A Polícia Federal (PF) cumpre nesta quarta-feira (8/10) 182 mandados de busca e apreensão e 11 de prisão preventiva em uma megaoperação para identificar e prender envolvidos em casos abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

Ao todo, participam da Operação Nacional Proteção Integral III 617 policiais federais e 273 policiais civis dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Até o momento foram realizadas 19 prisões em flagrante, 2 apreensões de menores e 1 vítima foi resgatada.

A operação é coordenada pela PF e faz parte dos esforços nacionais de combate aos crimes cibernéticos contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes. A PF cumpre 138 mandados de busca e as polícias civis outros 44.

Abuso sexual

“A ação reforça a integração entre forças policiais federais e estaduais e demonstra o compromisso conjunto de defesa da infância e da adolescência”, diz a PF.

De acordo com a PF, somente em 2025, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão contra foragidos condenados por crimes sexuais.

“A Polícia Federal alerta pais e responsáveis sobre a importância de acompanhar e orientar o uso da internet por crianças e adolescentes, conversando abertamente sobre riscos e ensinando como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais. A prevenção e a informação são as ferramentas mais eficazes para garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes”, diz a PF.