PF fecha empresa clandestina de segurança que atuava sem autorização na ExpoQuinari

A Polícia Federal (PF) identificou e suspendeu a atuação de uma empresa que prestava serviços de segurança privada sem autorização durante a Expoquinari, na última quinta-feira (2). A ação fez parte de uma operação de fiscalização conduzida pela Delegacia de Controle de Segurança Privada (Delesp/Ac).

Segundo a PF, a empresa não possuía registro e autorização para atuar no setor, o que caracteriza atividade clandestina. Diante da irregularidade, foi lavrado auto de encerramento imediato, e os responsáveis foram formalmente notificados.

A Polícia Federal reforçou que apenas empresas credenciadas estão aptas a oferecer serviços de segurança privada em eventos, estabelecimentos comerciais ou outras atividades. O órgão também destacou que o descumprimento da legislação coloca em risco a segurança de organizadores, participantes e da sociedade em geral.

Em nota, a PF reiterou seu compromisso de combater irregularidades e de orientar a população sobre a importância de verificar se a empresa contratada possui registro válido.

“O objetivo é assegurar que os serviços sejam prestados de forma legal, eficiente e em conformidade com os padrões de segurança exigidos”, informou a corporação.