23/10/2025
PF investiga desvio de R$ 12 milhões em recursos públicos na Bahia

Escrito por Metrópoles
Após constatar graves irregularidades em contratos de terceirização de mão de obra financiados com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) no município de Poções (BA), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação Intercessor na manhã desta quarta-feira (23/10).

A ação conjunta com a Controladoria-Geral da União (CGU) tem o objetivo de desarticular uma organização criminosa responsável pelo desvio e pela lavagem de recursos públicos federais repassados à administração do município entre os anos de 2021 e 2023. O prejuízo estimado ao erário ultrapassa R$ 12 milhões.

Foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão nos municípios baianos de Poções, Encruzilhada, Barreiras e Vitória da Conquista.

“Irregularidades graves”

Segundo a PF, as investigações apontam irregularidades graves em contratos de terceirização de mão de obra financiados com recursos do Fundeb, SUS e FNAS, incluindo ausência de estudos técnicos, pesquisa de preços inadequadas, majoração indevida de valores contratuais e prestação fictícia de serviços.

Foi revelada, ainda, a existência de uma estrutura criminosa organizada, com atuação em diversos municípios baianos, que utilizava empresas de fachada, familiares como intermediários financeiros, movimentações bancárias atípicas e ocultação patrimonial para viabilizar os desvios e a lavagem de dinheiro.

Os crimes apurados incluem organização criminosa, peculato, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e crimes contra a legislação trabalhista.

