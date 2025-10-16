16/10/2025
PF investiga desvios em contratos de R$ 150 milhões em Belém (PA)
PF investiga desvios em contratos de R$ 150 milhões em Belém (PA)

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (16/10), a operação Óbolo de Caronte, que investiga desvios em contratos da área de saneamento em Belém (PA) que somam cerca de R$ 153 milhões.

Os contratos sob suspeita eram destinados a obras e serviços ligados à antiga Secretaria Municipal de Saneamento de Belém (Sesan), atual Sezel.

Também estão sob investigação os contratos do projeto Mata Fome, contemplado pelo PAC Seleções do Governo Federal, no valor de R$ 132 milhões, cuja licitação foi suspensa por decisão do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará em janeiro de 2025.

São cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, 12 afastamentos cautelares de servidores, três suspensões de contratações e medidas de sequestro de bens. As ações foram autorizadas pela Justiça Federal, nas cidades de Belém e Rio de Janeiro.

Segundo a PF, as apurações apontam que entre 2020 e 2024, empresas ligadas ao grupo investigado firmaram contratos que somam cerca de R$ 153 milhões, incluindo obras prioritárias para a capital paraense.

Os indícios indicam saques em espécie logo após os pagamentos públicos, o que, para a PF,  caracteriza possível lavagem de dinheiro. Em uma dessas ocasiões, em novembro de 2024, a PF apreendeu R$ 601 mil em espécie.

