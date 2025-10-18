18/10/2025
Universo POP
PF investiga possível crime de Buzeira com esmeraldas de R$ 1,7 bilhão

Escrito por Metrópoles
pf-investiga-possivel-crime-de-buzeira-com-esmeraldas-de-r$-1,7-bilhao

A Polícia Federal encontrou duas pedras brutas na operação realizada na casa do influenciador Buzeira e agora investiga a origem dos itens. A suspeita é que as pedras são esmeraldas de R$ 1,7 bilhão que o influencer comprou para ocultar crimes.

Os minerais estavam acompanhados de um certificado de autenticidade que indicava um valor de US$ 323 milhões, o equivalente a cerca de R$ 1,7 bilhão, mas a investigação ainda busca confirmar a veracidade com uma perícia especializada das supostas joias.

Buzeira posa com seu macaquinho de estimação, dois carros de luxo e um helicóptero

Influenciador Buzeira

Buzeira

Leia também

A Polícia Federal acredita que Buzeira comprou as pedras para ocultar crimes como lavagem de dinheiro.. Além das supostas esmeraldas, agentes federais encontraram carros de luxo, armas, dinheiro em espécie e joias.

