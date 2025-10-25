PF monta plano de segurança para a COP30. Veja como será

A Polícia Federal (PF) traçou um plano para reforçar a segurança em Belém (PA) durante a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30). O encontro internacional para a discussão de questões climáticas está marcado para ocorrer entre os dias 10 e 21 de novembro.

Agentes da corporação atuam na capital paraense desde 1º de outubro. O plano, de acordo com o PF, contempla três eixos principais: diplomacia, liberdade de expressão e logística. A esquema de segurança reforçará a atuação em aeroportos, portos, e na prevenção de crimes cibernéticos e terrorismo.

Durante o evento, estima-se a participação de mais de 160 delegações de países estrangeiros. A movimentação exige um esquema de segurança adaptado. Segundo a PF, cerca de 1,2 mil servidores, entre policiais e administrativos, foram convocados para atuar na conferência.

Leia também

A corporação também deverá atuar em manifestações de povos originários e movimentos sociais ambientalistas previstas para ocorrer ao longo dos 11 dias de evento.

“A PF atuará para proteger todos os participantes e estabelecer perímetros claros, buscando uma ‘convivência harmônica’ entre os segmentos sociais e a manutenção do funcionamento normal da cidade”, ressalta o órgão.

Além disso, agentes reforçarão a presença em atividades de imigração e fiscalização de portos, e na segurança de aeroportos, incluindo a Base Aérea de Belém, por onde desembarcarão os chefes de Estado e outras autoridades.