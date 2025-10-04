PF passará a usar Smart Sampa após acordo com Prefeitura de São Paulo

A Polícia Federal (PF) firmou um acordo com a Prefeitura de São Paulo, nessa sexta-feira (3/10), para ter acesso ao Smart Sampa. O sistema de monitoramento paulistano será usado em investigações no âmbito federal, inclusive na busca de criminosos internacionais.

Com o acordo de cooperação técnica, equipes da PF passam a ocupar as instalações do Smart Sampa, no centro de São Paulo, onde poderão trocar informações e ter acesso à tecnologia de videomonitoramento. O objetivo, segundo a corporação e a gestão municipal, é a prevenção e o enfrentamento da criminalidade.

1 de 2

Acordo foi firmado entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o Superintendente Regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho e o Secretário Municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior

2 de 2

Após acordo com a Prefeitura de São Paulo, PF terá acesso a todas as câmeras do Smart Sampa

Prefeitura de São Paulo

A prefeitura anunciou que irá disponibilizar capacitação aos agentes federais, além de definir, em conjunto, novos pontos de monitoramento pela cidade, ampliando o raio de atuação do Smart Sampa.

O documento, assinado pelo superintendente Regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com a presença do secretário Municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior, prevê uma parceria de dois anos, com possibilidade de prorrogação.

PF terá acesso a todas as câmeras do Smart Sampa