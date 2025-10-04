PF passará a usar Smart Sampa após acordo com Prefeitura de São Paulo

A Polícia Federal (PF) firmou um acordo com a Prefeitura de São Paulo, nessa sexta-feira (3/10), para ter acesso ao Smart Sampa. O sistema de monitoramento paulistano será usado em investigações no âmbito federal, inclusive na busca de criminosos internacionais.
Com o acordo de cooperação técnica, equipes da PF passam a ocupar as instalações do Smart Sampa, no centro de São Paulo, onde poderão trocar informações e ter acesso à tecnologia de videomonitoramento. O objetivo, segundo a corporação e a gestão municipal, é a prevenção e o enfrentamento da criminalidade.
Acordo foi firmado entre o prefeito Ricardo Nunes (MDB), o Superintendente Regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho e o Secretário Municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior
Após acordo com a Prefeitura de São Paulo, PF terá acesso a todas as câmeras do Smart Sampa
A prefeitura anunciou que irá disponibilizar capacitação aos agentes federais, além de definir, em conjunto, novos pontos de monitoramento pela cidade, ampliando o raio de atuação do Smart Sampa.
O documento, assinado pelo superintendente Regional da PF em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, e pelo prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com a presença do secretário Municipal de Segurança Urbana, Orlando Morando Júnior, prevê uma parceria de dois anos, com possibilidade de prorrogação.
PF terá acesso a todas as câmeras do Smart Sampa
- Nunes afirmou que, com o firmamento do acordo, a PF terá acesso a todas as câmeras de monitoramento.
- A corporação ainda terá a possibilidade de solicitar a instalação dos equipamentos em novos locais.
- “Tenho certeza de que, a partir de hoje, estamos dando mais um grande golpe na criminalidade”, disse o prefeito.
- A prefeitura paulistana anunciou ainda que irá dobrar os investimentos no Smart Sampa, “com expectativa de chegar a 200 mil câmeras integradas em toda a cidade até 2028”.
- De acordo com a gestão municipal, as polícias Civil e Militar, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a SPTrans e a Defesa Civil já atuam em parceria com o sistema de monitoramento.
- A parceria é oficializada quatro meses após representantes da PF visitarem a central de monitoramento do Smart Sampa na capital paulista.