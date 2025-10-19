PF prende homem que comprou lotérica para fraudar a Caixa

A Polícia Federal prendeu, na noite dessa sexta-feira (17/10), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.
A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da central de segurança da instituição bancária.
Leia também
-
Polícia se manifesta após sexo de policial com cinco presos em cela
-
Presos tomaram arma de policial durante suruba em cela de delegacia
-
Polícia investiga sexo de policial com 5 presos em cela de delegacia
-
Policial influencer atira com fuzil e fere trabalhadores em obra
Segundo as investigações, o grupo havia adquirido uma casa lotérica para realizar centenas de autenticações falsas de boletos, redirecionando valores para contas pessoais e de comparsas.
Os investigadores apuram se o esquema envolvia funcionários infiltrados e uso de sistemas internos da rede lotérica.
Prisão no aeroporto
O principal suspeito foi localizado no Aeroporto de Natal (RN), onde tentava embarcar para Curitiba (PR).
Agentes da PF interceptaram o passageiro momentos antes do embarque e realizaram a prisão em flagrante.
Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.
Esquema semelhante em São Paulo
Três dias antes, uma lotérica em Suzano (SP) havia sido alvo de um golpe com características idênticas, levantando a suspeita de que o mesmo grupo tenha atuado em diferentes estados.
A PF investiga se os criminosos usavam empresas de fachada para movimentar os valores desviados e ocultar a origem dos recursos.
O material apreendido passará por perícia técnica, e os investigadores buscam identificar outros integrantes da associação criminosa.
O suspeito permanece preso, e as apurações continuam sob sigilo judicial.