PF prende homem que comprou lotérica para fraudar a Caixa

Escrito por Metrópoles
A Polícia Federal prendeu, na noite dessa sexta-feira (17/10), um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em fraudes eletrônicas contra a Caixa Econômica Federal.

A ação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da central de segurança da instituição bancária.

Segundo as investigações, o grupo havia adquirido uma casa lotérica para realizar centenas de autenticações falsas de boletos, redirecionando valores para contas pessoais e de comparsas.

Os investigadores apuram se o esquema envolvia funcionários infiltrados e uso de sistemas internos da rede lotérica.

Prisão no aeroporto

O principal suspeito foi localizado no Aeroporto de Natal (RN), onde tentava embarcar para Curitiba (PR).

Agentes da PF interceptaram o passageiro momentos antes do embarque e realizaram a prisão em flagrante.

Ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte e, posteriormente, colocado à disposição da Justiça.

Esquema semelhante em São Paulo

Três dias antes, uma lotérica em Suzano (SP) havia sido alvo de um golpe com características idênticas, levantando a suspeita de que o mesmo grupo tenha atuado em diferentes estados.

A PF investiga se os criminosos usavam empresas de fachada para movimentar os valores desviados e ocultar a origem dos recursos.

O material apreendido passará por perícia técnica, e os investigadores buscam identificar outros integrantes da associação criminosa.

O suspeito permanece preso, e as apurações continuam sob sigilo judicial.

