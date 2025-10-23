23/10/2025
PF prende homem que disseminava pornografia infantil na dark web

Agência Brasil
Agentes da Polícia Federal prenderam nesta quarta-feira (22) durante a Operação Miopia, um homem investigado por participar ativamente de fóruns da dark web que conectavam abusadores sexuais em várias partes do mundo.

A finalidade da ação é reprimir uma organização criminosa voltada para a disseminação de fotos e vídeos contendo cenas de violência sexual contra crianças e adolescentes, da qual o investigado fazia parte.

Os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos cumpriram um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva contra o homem.

Durante as buscas na residência do investigado, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio, foram apreendidos oito computadores, quatro celulares e dezenas de mídias de armazenamento (HDs e SSDs), que serão submetidos à perícia técnica criminal.

Dark web

A dark web é uma parte da internet que não é indexada por mecanismos de busca tradicionais e requer navegadores especiais para acesso.

Ela oferece alto grau de anonimato, o que permite tanto a proteção de identidades, quanto atividades criminosas, como a venda de dados roubados e itens ilegais.

Operação Miopia

As ações tiveram início, a partir de cooperação policial internacional tendo em vista a transnacionalidade do alcance dos fóruns.

Através da força-tarefa, a Polícia Federal apurou indícios de que o investigado também publicou grande quantidade de conteúdos ilícitos dessa natureza.

As investigações seguirão para apurar todos os crimes cometidos pelo suspeito e demais membros da organização criminosa.

O preso responderá pelos crimes de organização criminosa, produção, compartilhamento e armazenamento de arquivos contendo cenas de violência sexual infantojuvenil. Também são investigadas condutas relacionadas aos crimes de aliciamento de criança e estupro de vulnerável.

Alerta

A Polícia Federal faz um alerta aos pais e aos responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais.

Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção.

Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, também pode ajudar a identificar situações de risco.

“[É importante] ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação contínua sendo um instrumento capaz de salvar vidas”, explica a PF.

