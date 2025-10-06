06/10/2025
Universo POP
Joelma lança música em homenagem a Belém, Capital Mundial do Brega
Taís Araujo exibe novo visual após fim das gravações de Vale Tudo
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe
Cantor acreano lança videoclipe de estreia em produção independente com clipe em plano sequência
Maria Bethânia recebe carinho de Lula e Janja em bastidores de show: ‘Extraordinária cantora’
Iasmyne Sampaio dá entrada em casamento no civil e compartilha bastidores nas redes sociais
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios

PGR se manifesta contra soltura de acusado de tentar explodir aeroporto de Brasília

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
pgr-se-manifesta-contra-soltura-de-acusado-de-tentar-explodir-aeroporto-de-brasilia

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, se manifestou contra a soltura de Wellington Macedo de Souza, um dos acusados de tentar explodir uma bomba próximo ao aeroporto de Brasília, em dezembro de 2022. Ele está preso preventivamente.

No documento, encaminhado nesta segunda-feira (6/10) ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, relator do processo, Gonet afirma que o contexto da decretação da prisão preventiva de Wellington Macedo “permanece inalterado”.

Segundo o procurador, a defesa não apresentou “fato novo apto a modificar ou revogar o entendimento estabelecido” por Alexandre de Moraes. “A imposição da custódia cautelar foi adequadamente fundamentada, justificada e sopesada ante as particularidades do caso”, afirmou.

De acordo com Gonet, existem provas significativas sobre o “proeminente papel” de Macedo no que ele chamou de “estrutura criminosa armada”.

Leia também

Golpe de Estado

Além disso, ressaltou que o acusado contribuiu aos propósitos de abolição do Estado Democrático de Direito, consumação de um golpe de Estado e atentado contra a segurança do transporte aéreo, mediante o preparo de artefato com efeitos análogos a dinamite, com subsequente aposição em caminhão-tanque abastecido por querosene de aviação.

“A ação do denunciado expôs múltiplas vidas a risco, em especial a do caminhoneiro que dormia no veículo enquanto exercia legalmente sua atividade, e buscou provocar terror social e repercussão midiática para fins antidemocráticos”, avaliou Gonet, relembrando que um dia após a localização da bomba, Wellington Macedo teria rompido sua tornozeleira eletrônica.

Segundo o procurador, “a gravidade em concreto da conduta do denunciado, o descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas e sua fuga após a prática dos crimes são circunstâncias que evidenciam a pertinência da manutenção da custódia cautelar”.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) condenou Wellington Macedo a seis anos de prisão por expor a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outro e por causar incêndio em combustível ou inflamável.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost