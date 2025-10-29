phelipe-siani-se-declara-para-namorada-com-indireta-a-mari-palma

Uma declaração do Phelipe Siani para a atual namorada, Renata Gomes, se tornou uma grande polêmica nas redes sociais. Nos comentários, internautas debateram se a postagem do jornalista era uma indireta para a jornalista Mari Palma, com quem ele foi casado por seis anos, até 2023.

Na postagem, Phelipe fala que voltou a acreditar que dá para ter alguém do lado dele que o aceite de verdade. Ele também falou sobre como as redes podem dar a impressão de que ele é “um cara incrível e perfeito”, mas que ele está longe disso e consegue ser inteiro e sem medo dos defeitos dele serem usados contra ele mesmo.

“É gostoso pra caramba ter do lado alguém que me admira e não quer me mudar, não quer que eu me adeque a um padrão. É bom demais começar a aprender a ser cuidado, a não ter que me esforçar pra ser benquisto”, declarou.

O jornalista também falou sobre como o relacionamento tem sido vivido sem preocupações com o que está “da porta pra fora”. “Obrigado por trazer paz pra um peito machucado, como tantos. Obrigado por me acolher de verdade, meu amor. Por muito mais anos de alma leve pra gente”, afirmou ele.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Phelipe Siani e a atual namorada, Renata Gomes

Reprodução/Instagram @phelipe.siani

2 de 5

Phelipe Siani e a atual namorada, Renata Gomes

Reprodução/Instagram @phelipe.siani

3 de 5

Jornalistas Mari Palma e Phelipe Siani

Caio Lanziani 4 de 5

Mari Palma e Phelipe Siani

Reprodução/Instagram 5 de 5

Mari e Phelipe se casaram em agosto de 2022

Reprodução/Instagram

Nos comentários da postagem, os seguidores do jornalista se dividiram sobre o real significado da declaração. “Eu ficaria tão chateada se, no momento da declaração em comemoração de um ano, meu namorado fosse desabafar sobre a relação passada”, disse uma internauta.

Outra pessoa, entretanto, comentou que não viu o post como uma indireta. “Eu não vejo indireta, só vejo um olhar de um homem maduro e que agora entendeu o que é amar de verdade. E se ele postou, a sua companheira sabe e incentiva a viver com plenitude esse amor verdadeiro”, escreveu outro seguidor.

“Nossa e essa declaração de um ano de namoro do Phelipe Siani que foi mais um textão cheio de indiretas pra Mari Palma do que de fato uma declaração pra atual. Que climão”, escreveu outra pessoa no X, antigo Twitter. “Além de uma linda declaração de amor, um texto que me pareceu, ser muito libertador, de algo que por um tempo, lhe feriu como ser humano. Muito lindo, parabéns”, ponderou outra pessoa.

Leia também

Phelipe Siani e Mari Palma se envolveram ao longo de seis anos. Os dois se casaram em agosto de 2022 e revelaram o fim do casamento em fevereiro de 2023. Os dois anunciaram o término em postagem conjunta nas redes e afirmaram que manteriam uma relação amigável além da parceria profissional.