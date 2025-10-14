piada-da-globo-sobre-“beleza-fatal”-repercute-mal-entre-anunciantes-e-diretora-alfineta

A coluna já comentou aqui sobre a deselegância da Globo que em seu tradicional evento anual voltado a parceiros comerciais e anunciantes, no qual apresenta a grade de programação e as estratégias de marketing para o próximo ano. Desta vez, no entanto, o que chamou a atenção não foi um novo lançamento, mas uma piada considerada de mau gosto, e que acabou dominando as conversas nas redes sociais, além de ser comentada entre os convidados do evento; a maioria anunciantes. Maria de Médicis, responsável por “Beleza Fatal”, resgatou uma frase atribuída a Chico Anysio: “O Ibope diz quem assistiu a um programa, não quem gostou”.

Durante a apresentação, o ator Eduardo Sterblitch, escalado para momentos de humor no roteiro do evento, citou a novela “Beleza Fatal”, da HBO Max, de forma que muitos consideraram uma alfinetada gratuita. Em determinado trecho, o texto dizia: “A média de ‘Vale Tudo’ é de mais de 29 milhões de espectadores por dia. Sem contar quem vê no Globoplay. O recorde daquela beleza de novela lá da Bebel da 25 de Março é menos de 2 milhões. Triste”.

O comentário, claramente roteirizado, provocou reações negativas tanto entre os convidados presentes quanto entre profissionais do mercado que acompanhavam a transmissão online. Apesar de Sterblitch apenas interpretar um texto preparado pela equipe de redação do evento, a fala foi vista como falta de fair play por parte da emissora.

O incômodo não ficou restrito às redes. Publicitários e executivos de marcas que chegaram a patrocinar “Beleza Fatal” durante sua exibição pela Band, e que estavam presentes no Upfront, também teriam se mostrado desconfortáveis com o tom da piada. Para alguns, a provocação soou desnecessária em um evento voltado justamente à celebração das parcerias comerciais e bom relacionamento.

Mesmo tratando-se de uma celebração voltada à venda de mídia e exaltação de resultados, a postura da Globo foi interpretada como desrespeitosa à concorrência. Isso porque, historicamente, a emissora manteve uma relação de cordialidade e referência mútua com outras produtoras e canais, e a soberania de suas novelas sempre foi reconhecida até mesmo por adversários.

Vale lembrar que “Beleza Fatal”, a novela citada na piada, é vista por muitos como uma homenagem à era de ouro da teledramaturgia da própria Globo, com referências explícitas a personagens e situações marcantes de títulos icônicos.

Em meio às reações, um comentário feito no X (antigo Twitter) se destacou. O post, em resposta a uma mensagem elegante, e com mais fair play do que o demonstrado pela própria Globo, da diretora Maria de Médicis, responsável por “Beleza Fatal”, respondeu com uma frase atribuída a Chico Anysio: “O Ibope diz quem assistiu a um programa, não quem gostou”.

A reflexão sintetiza o incômodo que ficou no ar após o evento: vale mesmo tudo em nome da autopromoção? Até mesmo abrir mão da cortesia que, por décadas, foi marca registrada da Globo em sua relação com o restante do mercado?