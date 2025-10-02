02/10/2025
Piloto de paraglider faz pouso forçado no litoral de SP. Vídeo

Escrito por Metrópoles
piloto-de-paraglider-faz-pouso-forcado-no-litoral-de-sp.-video

Um piloto de paraglider precisou fazer um pouso forçado em uma região urbana de Caraguatatuba, litoral de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (1º/10).

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o fato, o pouso foi feito no estacionamento de um supermercado próximo da Avenida Rio Branco, no bairro Sumaré, no centro de Caraguatatuba.

Apesar das cenas assustadoras, ninguém ficou ferido. O homem que estava no paraglider conseguiu pousar em segurança.

