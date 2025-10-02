Piloto de paraglider faz pouso forçado no litoral de SP. Vídeo

Um piloto de paraglider precisou fazer um pouso forçado em uma região urbana de Caraguatatuba, litoral de São Paulo, na tarde dessa quarta-feira (1º/10).

Segundo informações de testemunhas que presenciaram o fato, o pouso foi feito no estacionamento de um supermercado próximo da Avenida Rio Branco, no bairro Sumaré, no centro de Caraguatatuba.

Apesar das cenas assustadoras, ninguém ficou ferido. O homem que estava no paraglider conseguiu pousar em segurança.

