15/10/2025
Universo POP
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher; caso veio à tona nesta quarta

Segundo a Promotoria do Distrito de La Côte (Suíça), o suspeito — um piloto australiano na faixa dos 40 anos e próximo de Mick Schumacher — teria cometido o crime em 2019 dentro da casa da família, em Gland; família Schumacher não é parte do processo

Um piloto australiano foi acusado de estuprar uma enfermeira que integrava a equipe de cuidados de Michael Schumacher na residência da família, em Gland (Suíça), no fim de 2019. A informação se tornou pública nesta quarta-feira (15/10) a partir de reportagens que citam a Promotoria do Distrito de La Côte. O suspeito — descrito como amigo próximo de Mick Schumacher — estaria hospedado na propriedade naquele período.

Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

De acordo com as publicações, a mulher teria passado mal após beber em uma área de lazer e foi levada a um quarto de funcionários. O piloto teria retornado sozinho ao local e cometido o crime enquanto ela estava inconsciente. A queixa formal foi registrada em janeiro de 2022. Não havia membros da família Schumacher na casa no momento do suposto crime, e a família não é implicada no caso.

Veículos internacionais apontam que o processo tramita na região de Nyon, e que o acusado nega a acusação. Ele teria alegado um contato prévio consensual, versão contestada pela vítima.

Nota legal: o caso segue em andamento e o acusado tem direito à presunção de inocência até decisão transitada em julgado.

