Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher

Um piloto australiano é acusado de estuprar uma das enfermeiras de Michael Schumacher. O homem teria cerca de 40 anos e seria amigo pessoal de Mick Schumacher, filho do heptacampeão da Fórmula 1.
O caso, que se tornou público nesta quarta-feira (15/10), ocorreu no fim de 2019 em Gland, na Suíça. Segundo o jornal local 24heures, o documento de acusação relata que o crime teria acontecido na casa da família Schumacher.
Piloto está recluso desde 2013
Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1.
Schumacher conquistou o título da Fórmula 1 em sete oportunidades.
A vítima teria se juntado a alguns colegas e o piloto australiano para beber em um dos cômodos de lazer da casa. A enfermeira passou mal e foi levada para descansar em um dos quartos de funcionários.
O piloto e um fisioterapeuta teriam ajudado a colocá-la na cama. Pouco tempo depois, o acusado voltou ao quarto sozinho para cometer o crime enquanto a mulher estava inconsciente.
A vítima acordou no dia seguinte, sem lembranças claras do que teria acontecido. No entanto, ao perceber indícios físicos, entrou em contato com o piloto para confrontá-lo.
A promotoria do caso afirma que o acusado frequentava a casa do heptacampeão para evitar longas viagens à Austrália durante o período de competições na Europa. Na época, ele tentava subir para as categorias mais altas do automobilismo, mas foi suspenso por doping.
A denúncia foi registrada somente em janeiro de 2022, quando a enfermeira foi demitida pela família de Schumacher. No entanto, nenhum parente da lenda da Fórmula 1 estava presente no momento do crime.