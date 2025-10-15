15/10/2025
Piloto é acusado de estuprar enfermeira de Michael Schumacher

Um piloto australiano é acusado de estuprar uma das enfermeiras de Michael Schumacher. O homem teria cerca de 40 anos e seria amigo pessoal de Mick Schumacher, filho do heptacampeão da Fórmula 1.

O caso, que se tornou público nesta quarta-feira (15/10), ocorreu no fim de 2019 em Gland, na Suíça. Segundo o jornal local 24heures, o documento de acusação relata que o crime teria acontecido na casa da família Schumacher.

Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1.

Piloto está recluso desde 2013

Piloto está recluso desde 2013

Michael Schumacher, heptacampeão da Fórmula 1.

Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images3 de 3

Schumacher conquistou o título da Fórmula 1 em sete oportunidades.

Clive Rose/Getty Images

A vítima teria se juntado a alguns colegas e o piloto australiano para beber em um dos cômodos de lazer da casa. A enfermeira passou mal e foi levada para descansar em um dos quartos de funcionários.

O piloto e um fisioterapeuta teriam ajudado a colocá-la na cama. Pouco tempo depois, o acusado voltou ao quarto sozinho para cometer o crime enquanto a mulher estava inconsciente.

A vítima acordou no dia seguinte, sem lembranças claras do que teria acontecido. No entanto, ao perceber indícios físicos, entrou em contato com o piloto para confrontá-lo.

A promotoria do caso afirma que o acusado frequentava a casa do heptacampeão para evitar longas viagens à Austrália durante o período de competições na Europa. Na época, ele tentava subir para as categorias mais altas do automobilismo, mas foi suspenso por doping.

A denúncia foi registrada somente em janeiro de 2022, quando a enfermeira foi demitida pela família de Schumacher. No entanto, nenhum parente da lenda da Fórmula 1 estava presente no momento do crime.

