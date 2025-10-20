Piloto e ajudante são presos com 571 iPhones avaliados em R$ 3 milhões

Um piloto, de 58 anos, e o ajudante dele, de 34, foram presos nesta segunda-feira (20/10) após serem flagrados em uma aeronave com uma carga ilegal contendo 571 iPhones, avaliada em mais de R$ 3 milhões. Os dois foram detidos no Aeroporto Costa Esmeralda, em Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina.

A Receita Federal, responsável pela ação, informou que a carga era de origem estrangeira. Os suspeitos receberam voz de prisão pelo crime de descaminho, que ocorre quando uma mercadoria permitida legalmente entra no país sem o devido recolhimento de tributos.

A ação aconteceu por volta das 9h, durante uma operação de rotina. O monomotor modelo RV-10 foi abordado pelas equipes da Receita Federal e, no interior, foram achados os aparelhos sem a devida comprovação de importação regular.

Na abordagem, o ajudante preso estava com um carro estacionado no hangar do aeroporto e ajudando o piloto a empurrar a aeronave para dentro do galpão. Tanto o piloto quanto o ajudante presos são de Foz do Iguaçu.

Prisão anterior

Conforme a Receita Federal, o piloto foi preso em janeiro de 2023 em Ourinhos (SP) quando transportava 452 celulares escondidos no fundo falso de um carro. Na ocasião, a carga foi avaliada em R$ 809 mil.

Os dois homens detidos nesta segunda-feira (20) foram levados à delegacia de Polícia Federal (PF) em Florianópolis.