Pilotos passam por susto após cachorro invadir pista durante pouso em aeroporto

Um pouso que parecia rotineiro quase terminou em acidente na tarde dessa quinta-feira (2/10), no aeroporto de Formosa, em Goiás. Os pilotos Patrick D’Angelo e William de Melo foram surpreendidos por um cachorro que invadiu a pista no momento em que a aeronave já tocava o solo.

De acordo com relatos, a presença repentina do animal obrigou os pilotos a realizar uma frenagem brusca para evitar o atropelamento. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o exato instante em que o cachorro atravessa em frente ao jato, que estava em processo de desaceleração.

Apesar da tensão e do susto, o episódio terminou sem maiores consequências. Nem a aeronave sofreu danos, nem o cachorro ficou ferido. O incidente reforça a importância de medidas de segurança em áreas aeroportuárias para evitar situações semelhantes no futuro.