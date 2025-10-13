Pior seleção do mundo pode se classificar para a Copa; entenda

13/10/2025
A Copa do Mundo reúne as melhores seleções de cada continente. Entretanto, San Marino, considerada a pior seleção do mundo, pode se aproximar de uma vaga para a competição. Mesmo perdendo todos os jogos, a lanterna no ranking da Fifa pode ser beneficiada por conta do regulamento da Uefa e disputar a repescagem do continente.

Isso acontece porque os primeiros colocados nas Eliminatórias se classificam diretamente para a Copa do Mundo. Os segundos colocados, 12 equipes, se classificam para os play-offs. Para fechar o chaveamento, as campeãs dos grupos da Copa das Nações, que chegou ao fim em junho, completam os 16 times.

Portugal, França, Alemanha, Espanha, Tchéquia, Inglaterra, Noruega, País de Gales, Suécia, Romênia, Irlanda do Norte, Macedônia do Norte, San Marino e Moldávia venceram os grupos das Ligas das Nações A, B, C e D.

Destas, Suécia, País de Gales, Romênia e Moldávia estão ficando fora da disputa e estariam à frente de San Marino por uma vaga na repescagem. Entretanto, as três primeiras ainda podem entrar na zona de classificação e abrir uma vaga para San Marino.

Vale lembrar que há um sorteio para definir os confrontos dos play-offs. As equipes disputam semifinais e finais, e quatro seleções se classificando para a Copa.

Na 210ª posição no ranking da FIFA, entre 210 seleções, o esquadrão azul e branco perdeu todos os sete jogos das eliminatórias. Além disso, marcou apenas um gol e sofreu 32.

