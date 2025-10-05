‘Piora brusca no quadro’, diz filho de Milton Nascimento sobre estado de saúde do pai

Augusto Nascimento, filho de Milton Nascimento, revelou que o cantor e compositor foi diagnosticado com demência por corpos de Lewy (DCL). Em entrevista à revista Piauí, ele detalhou os sintomas da doença e falou sobre o estado de saúde do pai.

De acordo com Augusto, os primeiros sinais — perda de memória, pouco apetite, olhar fixo e repetição de histórias — apareceram neste ano. Milton, então, passou por exames que confirmaram o “declínio cognitivo” do músico.

“Quando vi que o meu pai apresentava uma piora brusca no quadro cognitivo, perguntei ao médico se seria uma loucura fazer uma viagem de motorhome com ele pelos Estados Unidos”, disse Augusto.

Com a liberação do médico, os dois saíram em uma jornada de 4 mil km durante 16 dias. Com o filho no volante e o pai no banco do passageiro, a dupla passou pelos estados de Arizona, Utah, Idaho, Wyoming e Montana.

“Meu pai contava para todo mundo como se tivesse sido a melhor coisa da vida dele”, recorda Augusto à Piauí. O segundo diagnóstico — Milton também convive com Doença de Parkinson — foi descoberto quando eles voltaram ao Brasil.

As limitações causadas pelos problemas de saúde fez com que Bituca, como foi carinhosamente apelidado, se aposentasse dos palcos, em novembro de 2022, depois de uma grande turnê de despedida.

Em março deste ano, Augusto, que é filho adotivo do artista, falou ao Jornal Nacional sobre o diagnóstico de Parkinson do pai. “Isso vem trazendo limitações junto com a idade, junto com a questão da diabetes. Só que, em paralelo, ele está feliz com a vida”, disse ele.

Trajetória e aposentadoria

Com mais de seis décadas de carreira, Milton Nascimento é uma das figuras mais influentes e aclamadas da Música Popular Brasileira (MPB). Apelidado de “Bituca”, ele é dono de uma voz inconfundível, que se tornou sua marca registrada no Brasil e no exterior.

Ao longo de sua carreira, lançou dezenas de álbuns, ganhou cinco prêmios Grammy e foi homenageado com o Grammy Latino Lifetime Achievement Award. Mesmo após anunciar sua aposentadoria dos palcos, ele segue sendo lembrado pelos fãs e admiradores.