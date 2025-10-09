Piovani reage a término de Virginia e Vini Jr.: “Vocês não têm noção do que mulher dá conta”

Luana Piovani usou as redes sociais, na manhã desta quinta-feira (09/10), para comentar o pedido de desculpas do jogador Vini Jr. para a influenciadora Virginia Fonseca, após o término do envolvimento entre os dois. Em vídeos gravados no story do Instagram, Piovani ressaltou que Virginia é mãe de três crianças pequenas e mesmo assim conseguiu viajar três vezes para Madri para ficar com o atleta.

“Um dos meninos que eu sigo postou uma sacanagem em relação a reposta do Vini Jr. pedindo desculpa pela traição. Aí eu fui ver e entendi: ela já foi três vezes pra Madri ficar com ele, sendo mãe de três crianças pequenas. Vocês não têm noção do que mulher consegue dar conta de fazer. Que loucura!”, declarou ela.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Luana Piovani alfineta Virgínia Fonseca em post no Instagram Reprodução: Instagram @luanapiovani/ @virginia Vini Jr. posta 1° vídeo ao lado de Virginia Reprodução/TikTok @vinijr Luana Piovani Reprodução Instagram @luapio Virginia Fonseca assistindo jogo do Real Madrid Foto: Reprodução/Instagram @virginia Piovani reage a término de Virginia e Vini Jr Reprodução/Instagram @luapio @virginia @vinijr Voltar

A atriz opinou sobre o envolvimento da apresentadora com o jogador. “Fiquei chocada desse enredo mais do mesmo. Fiquei muito chocada dela ter separado, dela estar com o Vini Jr. e dele estar com ela. É muito mais do mesmo”, disse.

Luana ressaltou a força de vontade de Virginia para estar na relação com Vini Jr. “Das oito horas que ela dorme, ela deve ter ido pra Madri nessas oito horas. Daí ele trai – mais do mesmo – e daí ele escreve um pedido de desculpa fofo – mais do mesmo. Que loucura! Fiquei sabendo agora”, pontuou.

A artista ainda abriu sua preocupação na criação de seus filhos homens: Dom, de 13 anos e Bem, de 9. “Eu acordo todo dia de manhã e além de agradecer a vida e saúde dos meus, peço todo dia a Deus que Ele me ilumine na criação dos meus filhos. Porque eu quero que eles sejam homens maravilhosos. É muito impressionante a mesquinhes e falta de caráter [dos homens]”, finalizou.

Virginia colocou um ponto final no romance com Vini Jr. após o vazamento de prints de conversas do jogador com uma modelo, por meio de uma informação exclusiva do titular do portal LeoDias. Embora o relacionamento não estivesse oficialmente assumido, a influenciadora confirmou que “os dois estavam se conhecendo”.