Piqué diz que Neymar se sentia ofuscado por Messi e critica saída do brasileiro para o PSG

Durante participação no podcast PodPah, na última sexta-feira (11/10), o ex-zagueiro Gerard Piqué relembrou os bastidores da saída de Neymar do Barcelona em 2017 e afirmou que o brasileiro deixou o clube por acreditar que vivia à sombra de Lionel Messi.

“Estou convencido de que (Neymar) merecia uma Bola de Ouro. Não sei em que ano, mas merecia. Acho que a ida ao PSG o prejudicou”, disse o ex-defensor, ao comentar a transferência do atacante para o Paris Saint-Germain.

Piqué explicou que a decisão de Neymar foi influenciada pelo desejo de alcançar o reconhecimento individual que, segundo ele, era difícil de conquistar jogando ao lado do argentino. “Creio que ele quis ir ao PSG para ganhar essa Bola de Ouro, porque sentia que, talvez, em Barcelona estava um pouco escondido pelo Leo (Messi). Tentamos convencê-lo a não ir para Paris e a ficar em Barcelona. Fizemos tudo o que era possível”, contou.

A publicação do “Fica” e a tentativa de convencimento

Em meio às especulações sobre a saída de Neymar, Piqué protagonizou um dos momentos mais comentados da época ao publicar uma foto abraçado ao jogador com a legenda “Fica”, em espanhol. A imagem viralizou e fez torcedores acreditarem que o atacante permaneceria no clube.

O ex-zagueiro revelou, porém, que já sabia da decisão do brasileiro quando fez a postagem. “Eu sabia que ele ia quando postei o ‘se queda’. Todo mundo pensava que ele ia ficar (depois da foto), até eu, mas parecia que já estava decidido”, afirmou.

Apesar disso, Piqué destacou o talento do ex-companheiro e disse que Neymar segue entre os maiores da história recente. “No fim, fez uma carreira incrível. Para mim, é um dos grandes, apesar de não ter essa Bola de Ouro. Não entendo a importância que dão para a Bola de Ouro. O futebol é um jogo coletivo, ganhar a Bola de Ouro dá relevância, mas acho que o Neymar é muito mais do que isso”, acrescentou.

Expectativa por Neymar na Copa de 2026

Ao final da entrevista, o ex-capitão do Barcelona também projetou o futuro do atacante na Seleção Brasileira. Piqué afirmou acreditar que Neymar voltará a jogar em alto nível e será convocado para a próxima Copa do Mundo, em 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá.

“Estou convencido de que ele vai jogar (a Copa). No fim, os grandes acabam estando. E tenho certeza de que Carlo Ancelotti vai ver isso. Há tempo. Estou convencido de que, quando chegar o momento, Ney estará no máximo e o Carlo vai acabar convocando. Apostaria minha casa aqui como ele estará jogando”, finalizou.

