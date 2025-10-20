Piquerez é expulso após derrota do Palmeiras para o Fla e xinga juiz: “Veio para roubar”

O lateral-esquerdo Piquerez foi expulso pelo árbitro Wilton Pereira Sampaio após a derrota do Palmeiras por 3 a 2 para o Flamengo, no último domingo (19/10), pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O uruguaio recebeu o cartão vermelho por reclamação logo após o fim da partida.

Na súmula, o árbitro justificou a expulsão do jogador alviverde.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Arbitragem brasileira tem sido questionada cada vez mais. Foto: Reprodução Arrascaeta marcou o primeiro gol da partida. Gilvan de Souza/Flamengo O Flamengo alcançou o Palmeiras na pontuação, mas segue em 2º pelo número de vitórias. Gilvan de Souza/Flamengo Vitor roque, atacante do Palmeiras Reprodução/Instagram: @palmeiras Voltar

Próximo

“Motivo: por após o término da partida se dirigir até a equipe de arbitragem, que se encontrava próxima ao círculo central, de maneira agressiva e com o dedo em riste e proferir as seguintes palavras: ‘Você está de sacanagem, veio aqui só pra roubar a gente’. Após a apresentação do cartão vermelho, o mesmo teve que ser contido pelo policiamento”, escreveu Wilton.

O auxiliar técnico João Martins também foi expulso. Segundo a súmula, o português teria dito.

“Sempre você nos prejudicando, você está de marcação com o Palmeiras”. Após o cartão, Martins continuou a protestar. “Por que me expulsou? É o meu dever vir aqui reclamar”, relatou o árbitro.

Com as expulsões, Piquerez e João Martins desfalcam o Palmeiras na próxima rodada do Brasileirão. O time enfrenta o Cruzeiro no próximo domingo (26/10), às 20h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque.

Mesmo com o revés no Maracanã, o Alviverde segue na liderança do campeonato, com 61 pontos, a mesma pontuação do Flamengo, que ocupa o segundo lugar por ter uma vitória a menos. Ambos ainda têm um jogo a menos na competição.