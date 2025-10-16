Piratas do Caribe nos games: veja os 7 jogos da saga, do pior ao melhor segundo a crítica

Liderada pelo icônico capitão Jack Sparrow, interpretado por Johnny Depp, a franquia Piratas do Caribe (Pirates of the Caribbean) ultrapassou os mares do cinema e conquistou também o universo dos videogames.

Desde 2003, a Disney lançou uma série de títulos inspirados nos filmes, mesclando aventura, ação e batalhas navais. Os jogos variam de produções simples para portáteis até experiências mais completas para PC e consoles de mesa — mas, segundo o site Metacritic, nenhum ultrapassou a nota 80.

Confira o ranking dos sete principais jogos da saga, do pior ao melhor, segundo as notas agregadas pela plataforma:

🏴‍☠️ 7. Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra (nota 49)

📅 Lançamento: 2003 | 🎮 Game Boy Advance

Desenvolvido pela Pocket Studios, o jogo adapta o universo do primeiro filme para o portátil da Nintendo. Mesmo com gráficos limitados, recebeu elogios pela ambientação pirata e mecânicas de combate simples. A história mostra Jack Sparrow tentando recuperar o Pérola Negra após ser traído por Hector Barbossa.

⚔️ 6. Piratas do Caribe: A Lenda de Jack Sparrow (nota 51)

📅 Lançamento: 2006 | 🎮 PS2, PC e Xbox

Desenvolvido pela 7 Studios e publicado pela Bethesda Softworks, o jogo mistura acontecimentos do primeiro longa com tramas originais. O jogador pode controlar Jack, Will Turner e Elizabeth Swann, enfrentando inimigos, resolvendo puzzles e explorando ilhas do Caribe.

🐙 5. Piratas do Caribe: O Baú da Morte (nota 52)

📅 Lançamento: 2006 | 🎮 PSP, DS e GBA

Baseado no segundo filme da saga, o título combina ação, exploração e combates navais. Jack Sparrow precisa escapar de Davy Jones e encontrar o lendário baú que guarda seu coração. O jogo foi elogiado pelo enredo, mas criticado pela jogabilidade repetitiva.

⚓ 4. Piratas do Caribe da Disney: No Fim do Mundo (nota 58)

📅 Lançamento: 2007 | 🎮 Xbox 360, PS3, Wii, PS2, PC, PSP e DS

Inspirado nos filmes O Baú da Morte e No Fim do Mundo, o game traz batalhas cinematográficas e fases extras. Com elementos de hack and slash, o jogador revive momentos marcantes da trilogia, como o resgate de Jack do “Locker” e a guerra final contra a Companhia das Índias Orientais.

🌊 3. Piratas do Caribe Online (nota 60)

📅 Lançamento: 2007 | 🎮 PC

O MMORPG da Disney Online permitia criar um pirata personalizado, explorar ilhas, comandar navios e usar magia de vodu. Voltado ao público jovem, o jogo ficou ativo até 2013 e marcou uma geração de fãs com seu mundo aberto e missões temáticas.

🗺️ 2. Pirates of the Caribbean (nota 65)

📅 Lançamento: 2003 | 🎮 PC, PS2 e Xbox

Primeiro grande título da franquia, desenvolvido pela Akella e publicado pela Bethesda Softworks. O jogo mescla RPG e simulação naval, permitindo ao jogador navegar entre ilhas, negociar mercadorias e travar batalhas navais épicas. É considerado o mais ambicioso da série.

🧱 1. LEGO Pirates of the Caribbean: The Video Game (nota 73)

📅 Lançamento: 2011 | 🎮 PS3, Xbox 360, Wii, PC e portáteis

O campeão de críticas adapta os quatro primeiros filmes em formato LEGO, com humor leve, coop local e fases interativas. Desenvolvido pela Traveller’s Tales, o título conquistou jogadores de todas as idades ao transformar a ação pirata em uma divertida aventura para dois jogadores.

Mesmo sem alcançar notas altíssimas, os jogos de Piratas do Caribe permanecem como relíquias nostálgicas dos anos 2000, principalmente entre os fãs da franquia e colecionadores.

Fonte: TechTudo, Metacritic e Game Blast

✍️ Redigido por ContilNet