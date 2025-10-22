22/10/2025
Universo POP
Patixa Teló exibe novo sorriso após colocar prótese dentária
Léo Santana e Lore Improta anunciam segunda gravidez: “Agora somos 4!”
Filho de Wesley Safadão fala pela primeira vez sobre tumor no cérebro
Cansado de furtos, médico deixa recado para ladrões colado no portão: “Me arrombaram três vezes”
MasterChef Confeitaria 2025: Johnlee é o eliminado da semana
Youtuber Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Maria Flor faz pedido especial para festa inspirada na Cinderela
Allan Souza nega romance com Wanessa Camargo e fala sobre destaque no “Dança dos Famosos”
“Fiquei indignada”: Angélica comenta polêmica envolvendo o filho Benício Huck e Duda Guerra
Justiça determina retorno de Antonia Fontenelle ao Brasil para cumprir pena

Piriri ao vivo! Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiro

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
piriri-ao-vivo!-ana-maria-braga-tem-imprevisto-e-deixa-programa-para-ir-ao-banheiro

Quem nunca passou por uma vontade inesperada de ir ao banheiro? Foi o que aconteceu com a apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (22/10). A artista precisou deixar o programa que comanda, na Globo, o “Mais Você”, para correr ao toalete. Que situação!

No momento que sentiu o desconforto intestinal, Ana precisou pedir ajuda à Tati Machado para tocar o programa. “Você vai me fazer um favor. Você vai chamar a Juju e eu vou ao banheiro. A mais pura verdade é essa. Já volto!”, disparou a apresentadora, que se enrolou em um pano amarelo para sair do estúdio.

Veja as fotos

Reprodução/TV Globo
! Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução/TV Globo
Reprodução: Globoplay
Ana Maria Braga chamou atenção de dois funcionários que conversavam nos bastidores do programaReprodução: Globoplay
Foto: Reprodução/TV Globo
Ana Maria Braga abre o “Mais Você” com homenagem emocionante a Preta GilFoto: Reprodução/TV Globo
Reprodução / Instagram
Ana Maria Braga recebe benção nas aliançasReprodução / Instagram
Reprodução/TV Globo
! Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiroReprodução/TV Globo

Leia Também

Após alguns minutos fora do ar, Ana Maria voltou ao programa e comentou a situação delicada. “Com a minha saída, o pessoal da internet ficou enlouquecido”, se divertiu a comunicadora.

Ana confessou que não conseguiu segurar o mal-estar. “Na verdade, foi uma dor de barriga danada. E aí não tem o que fazer. O que eu ia falar, ia mentir? É melhor falar a verdade mesmo”, admitiu a famosa ao vivo na atração matinal.

“É bom também, porque eu tenho intestino preso e aí já foi”, acrescentou Ana Maria Braga, bem-humorada em meio ao momento inusitado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost