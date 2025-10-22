piriri-ao-vivo!-ana-maria-braga-tem-imprevisto-e-deixa-programa-para-ir-ao-banheiro

Quem nunca passou por uma vontade inesperada de ir ao banheiro? Foi o que aconteceu com a apresentadora Ana Maria Braga, na manhã desta quarta-feira (22/10). A artista precisou deixar o programa que comanda, na Globo, o “Mais Você”, para correr ao toalete. Que situação!

No momento que sentiu o desconforto intestinal, Ana precisou pedir ajuda à Tati Machado para tocar o programa. “Você vai me fazer um favor. Você vai chamar a Juju e eu vou ao banheiro. A mais pura verdade é essa. Já volto!”, disparou a apresentadora, que se enrolou em um pano amarelo para sair do estúdio.

Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiro
Ana Maria Braga chamou atenção de dois funcionários que conversavam nos bastidores do programa
Ana Maria Braga abre o "Mais Você" com homenagem emocionante a Preta Gil
Ana Maria Braga recebe benção nas alianças
Ana Maria Braga tem imprevisto e deixa programa para ir ao banheiro

Após alguns minutos fora do ar, Ana Maria voltou ao programa e comentou a situação delicada. “Com a minha saída, o pessoal da internet ficou enlouquecido”, se divertiu a comunicadora.

Ana confessou que não conseguiu segurar o mal-estar. “Na verdade, foi uma dor de barriga danada. E aí não tem o que fazer. O que eu ia falar, ia mentir? É melhor falar a verdade mesmo”, admitiu a famosa ao vivo na atração matinal.

“É bom também, porque eu tenho intestino preso e aí já foi”, acrescentou Ana Maria Braga, bem-humorada em meio ao momento inusitado.