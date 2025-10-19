Pit-bull e mais 11 raças: veja cães proibidos por decreto estadual

O Decreto nº 1.047, de 9 de julho de 2025, definiu que a criação e comercialização de pit-bulls e outras 11 raças consideradas derivadas está proibida no estado de Santa Catarina.

A castração desses cães, agora obrigatória, deve ser feita a partir dos seis meses de idade.

As 12 raças que entram na regra

Staffordshire Bull Terrier

American Bully

American Staffordshire Terrier

Red Nose

Pit Monster

Exotic Bully

American Bully Pocket

Pocket Bully

American Bully Micro

Micro Bully

Micro Exotic

Além de qualquer cão sem raça definida com linhagem pit-bull

Decreto polêmico

Em vigor desde 9 de julho, o decreto colocou Santa Catarina no centro de um debate que mistura proteção animal, segurança pública e responsabilidade dos tutores.

A medida é considerada pioneira no país e tem gerado repercussões intensas. Para o governo, trata-se de uma ação preventiva e necessária. Para especialistas, é um passo duro, mas importante, sobretudo no que diz respeito a combater abusos cometidos contra esses animais.

Esses cães só poderão circular em locais públicos com guia enforcador, focinheira adequada e sob responsabilidade de pessoas maiores de 18 anos.

Além da proibição da criação e venda, o decreto prevê punições rigorosas: multa inicial de R$ 5 mil, dobrada a cada reincidência. Em casos de abandono, ataque ou descumprimento reiterado, os animais podem ser apreendidos, e os tutores obrigados a reparar danos a terceiros.