pit-bull-foge-da-casa-do-tutor-e-mata-cachorro-da-vizinha-em-ms

Um pit-bull escapou da casa do tutor e matou o cachorro da vizinha, nessa quarta-feira (9/10), na região do bairro Coophasul, em Campo Grande (MS).
Conforme o boletim de ocorrência, a tutora do cachorro morto relatou que o cão do vizinho saiu pela rua após fugir de casa e atacou o animal, que também estava na via pública. O cachorro dela morreu em decorrência dos ferimentos.
