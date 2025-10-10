10/10/2025
Pit-bull foge da casa do tutor e mata cachorro da vizinha em MS

Um pit-bull escapou da casa do tutor e matou o cachorro da vizinha, nessa quarta-feira (9/10), na região do bairro Coophasul, em Campo Grande (MS).

Conforme o boletim de ocorrência, a tutora do cachorro morto relatou que o cão do vizinho saiu pela rua após fugir de casa e atacou o animal, que também estava na via pública. O cachorro dela morreu em decorrência dos ferimentos.

Leia a reportagem completa no Topmídia News, parceiro do Metrópoles.

