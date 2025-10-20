Pix do terror: homem envia transferências de centavos com ameaças à ex

A Polícia Civil do Estado de Tocantins (PCTO) prendeu um homem de 29 anos após a ex-namorada denunciá-lo por uma série de ameaças. Conforme apontado pela vítima e confirmado pelos investigadores, o suspeito vinha fazendo diversas transferências Pix com mensagens intimidadoras. Ele foi detido em Paraíso do Tocantins, região central do estado.

De acordo com a investigação, as ameaças, por meio das transferências bancárias, foram iniciadas depois do homem ter sido bloqueado nas redes sociais. Ele enviava Pix de R$ 1, R$ 4 ou R$ 6 centavos para a mulher, que tem 20 anos.

Segundo a Polícia Civil, a denúncia foi registrada na 9ª Central de Atendimento em Paraíso do Tocantins nesse domingo (19/10) para denunciar que o homem estaria descumprindo as medidas protetivas que ela já tinha contra ele.

Enquanto a jovem denunciava os Pix ameaçadoras, o homem fez sete novas transferências, dentro de 10 minutos, todas com mensagens de ódio.