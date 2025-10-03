PL da Dosimetria: Paulinho da Força quer entregar texto a Motta até 3ª

O relator do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, o deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade-SP), quer apresentar o texto ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), no mais tardar até terça-feira (7/10), para que o chefe da Casa Baixa possa levar o projeto ao plenário. A urgência do texto foi aprovada em 17 de setembro, o que significa que pode ser votado a qualquer momento, sem precisar passar por comissões.

Na última semana, o deputado se encontrou com lideranças de diversos partidos para costurar um texto que atenda tanto à base, que defende apenas a redução de penas, quanto à oposição, cujo pleito é por uma anistia ampla, geral e irrestrita. Paulinho afirma que o relatório será “curto e grosso”

Apesar do encontro com as lideranças do PL, Paulinho da Força garantiu que não é possível avançar com uma anistia. Para o parlamentar, a ideia é fazer um relatório com a média da opinião da Casa Baixa.

Ao Metrópoles, interlocutores do PL afirmam que o partido não aceitará o projeto nos moldes mais “leves”, apenas com a redução de penas. A intenção é articular com partidos do Centrão, como PP, Republicanos, PSD e até alguns parlamentares do União Brasil, para pressionar a favor da derrubada do texto.

Líderes partidários do Senado relataram ao Metrópoles que há um clima pouco perceptivo com propostas de alta repercussão vindas da Casa, especialmente depois do que se deu com a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.