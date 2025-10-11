pl-da-dosimetria:-relator-calcula-ter-voto-da-maioria-de-bolsonaristas

Relator do “PL da Dosimetria” na Câmara, o deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP) disse a interlocutores estar confiante de que terá votos de bolsonaristas a favor da proposta de redução das penas.

Nos bastidores, Paulinho admite que não terá todos os votos dos aliados de Jair Bolsonaro na Câmara, mas diz que, em suas contas, contará com o apoio da maioria dos deputados do PL, sigla do ex-presidente.

Deputado federal Paulinho da Força (SD-SP), relator do PL da Dosimetria, na Câmara

Breno Esaki/Especial Metrópoles 2 de 3

Deputado federal Paulinho da Força (SD-SP), relator do PL da Dosimetria, na Câmara

Breno Esaki/Especial Metrópoles 3 de 3

Deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP)

Breno Esaki/Especial Metrópoles

A expectativa do relator é apresentar, nos próximos dias, uma versão de seu texto que agrade Câmara e Senado ao mesmo tempo. E que tenha ainda a chancela de ministros do STF, que deram sugestões ao projeto.

A ideia de Paulinho é focar, majoritariamente, nas penas aos envolvidos nas invasões golpistas do 8 de janeiro de 2023. Uma das ideias é de que os condenados deixem o regime fechado após a nova dosimetria.

Já para as lideranças da trama golpista, a situação deve ser diferente. O relator tem sinalizado que haverá redução de pena para Bolsonaro e o chamado “núcleo central”, mas não o suficiente para escapar de um tempo em detenção.

Apesar do otimismo de Paulinho, deputados bolsonaristas seguem com o discurso de que não aceitam redução de penas e que somente a aprovação de uma anistia “ampla, geral e irrestrita” pacificaria o país.

Como mostrou a coluna, o próprio líder do PL, Sóstenes Cavalcante (RJ), já tem uma estratégia para a votação: irá apresentar um destaque com seu próprio texto de anistia e calcula ter 278 votos para sua aprovação.