26/10/2025
Placa de substituição é achada com torcedor após invasão no título da Série C da Ponte Preta

A conquista histórica da Série C pelo Ponte Preta, no último sábado (25/10), teve contornos de euforia e confusão no Estádio Moisés Lucarelli. Após a vitória por 2 a 0 sobre o Londrina e o apito final, milhares de torcedores invadiram o gramado para celebrar o primeiro título nacional da história do clube. A invasão forçou a CBF a suspender a cerimônia de premiação, impedindo a entrega da taça e das medalhas em campo, e provocou um cenário de desordem que se estendeu por vários minutos.​

Em meio à comemoração, uma das placas eletrônicas de substituição desapareceu. O árbitro relatou em súmula que, após o encerramento da partida, o equipamento não foi devolvido pela equipe de apoio e que o objeto sumiu durante o tumulto no gramado. Horas depois, a placa foi localizada fora do estádio, nas mãos de um torcedor identificado pela segurança, que segundo relatos a recolheu “como recordação da conquista”. O incidente também foi citado como parte dos danos causados pela invasão.​

Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedores invadiram o campo após conquista histórica / Reprodução
Torcedor da Ponte Preta levou placa de substituição após título da Série C / Reprodução: X @lucas_rossafa
Torcedor da Ponte Preta levou placa de substituição após título da Série C / Reprodução: X @lucas_rossafa

O relatório arbitral ainda mencionou invasão de torcedores antes mesmo do fim da partida e críticas ao sistema de segurança. Apesar do caos, o clima entre os jogadores foi de emoção. A diretoria da Ponte Preta informou que colabora com a CBF e com as autoridades para esclarecer o caso e garantir a devolução do material desaparecido. A cerimônia de premiação do título da Série C deve ser remarcada para os próximos dias.

