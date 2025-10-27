27/10/2025
Universo POP
Roberta Miranda liga para a dona do bordão ‘Tem Pitú?’ e fãs enlouquecem
Saiba condição de Virginia para reencontro com Vini Jr. na Espanha
4 signos terão uma virada no destino nesta sexta-feira; veja se o seu está entre eles
Influenciadora presa diz ser injustiçada: ‘Ninguém deveria ser preso por fumar maconha’
Virginia Fonseca embarca para Madri acompanhada de melhor amiga de Vini Jr.
Virginia chama mãe de Vini Jr. de “mamma” e reforça clima de intimidade com a família do craque
Quem é Chulipa, influenciador que afirmou ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia
Influenciador expõe ter perdido a virgindade com Carlinhos Maia: ‘Tirou meu cabaço’
Marília Mendonça lidera as 10 novidades musicais da semana
Kim Kardashian revela diagnóstico de aneurisma cerebral em novo episódio do reality

Planalto celebra abraço de Lula com Trump e Bolsonaro escanteado

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
planalto-celebra-abraco-de-lula-com-trump-e-bolsonaro-escanteado

Kuala Lampur – O Planalto considera que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu o que precisava politicamente do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. E até um pouco mais, na ótica das fontes palacianas. Nos bastidores, houve até um abraço entre os chefes de Estado que, meses atrás, sequer imaginava-se que poderiam sentar à mesma mesa.

Em entrevista coletiva já na manhã de segunda (27/10), Lula celebrou. “Está estabelecida a relação entre o Brasil e os Estados Unidos. Quem imaginava quem não ia ter [relação], perdeu. Vai ter e vai ter uma relação produtiva para os dois países e para a democracia”.

Mesmo com o encontro encaminhado, o presidente Lula deu sinais trocados na véspera. As críticas à perseguição de Trump ao Prêmio Nobel, e ao que o petista considera um cenário de “falta de liderança mundial” colocaram dúvidas sobre o tom que seria adotado.

Mas se de um lado Lula mordeu, do outro a diplomacia brasileira assoprou. Foram seguidas as exigências do governo norte-americano, e até as últimas horas a reunião seguiu fora da agenda oficial, sem sequer uma confirmação de que o encontro de fato aconteceria. E a palavra de ordem foi pragmatismo, de ambos os lados, o que o Planalto já considerou uma vitória.

O temor era que Trump armasse para Lula uma armadilha semelhante à montada para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. O ucraniano foi convidado à Casa Branca em fevereiro, esperando apoio diplomático na guerra contra a Rússia, e saiu de lá humilhado publicamente. Nesse sentido, quatro fatores são atribuídos pelas fontes palacianas para a vitória brasileira.

Motivos

O primeiro ponto do plano do governo brasileiro foi a manutenção da postura crítica de Lula a Trump, mesmo diante do tarifaço. Isso foi permitido pelo ganho de popularidade do petista diante da medida. “Ninguém gosta de lambe-botas, de puxa-saco”, disse Lula em sua entrevista pós-encontro.

O segundo, foi paralela insistência brasileira para canais de diálogo, visando mostrar ao presidente dos EUA a vontade de negociar.

A terceira, foi a escolha de um “terreno neutro”, para que a Casa Branca não controlasse todos os fatores do encontro. A quarta é a inflação dos alimentos nos EUA, principalmente da carne, um dos principais produtos brasileiros exportados para o país norte-americano.

“Acho que vamos fazer um acordo com o Brasil, nós nos damos muito bem. Nos conhecemos pouco antes de o meu teleprompter ser desligado na Assembleia da ONU. Nos aproximamos, apertamos as mãos. (…) Tenho muito respeito pelo presidente, muito respeito pelo Brasil”, disse Trump à imprensa antes da conversa.

Leia também

Além da perspectiva de vitória econômica com a chance de suspensão do tarifaço, dizem auxiliares de Lula, o encontro também deu ao petista um trunfo sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O ex-mandatário teve o nome citado na pergunta da imprensa a Trump. O estadunidense disse que gostava dele, mas recusou garantir que colocaria a defesa do aliado como um dos pontos para a negociação.

Aos jornalistas, Lula relatou o que disse a Trump em privado: “Disse pra ele que foi o julgamento [de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal] sério, com provas contundentes. Disse a gravidade do que tentaram fazer, do plano para matar a mim, meu vice e o ministro Alexandre de Moraes. E que tiveram um direito de defesa que não tive. Ele sabe que rei ‘morto, rei posto’. Bolsonaro faz parte do passado”.

Dessa forma, o governo Lula entende que, conforme as negociações avancem, Bolsonaro deve perder capital político. Na avaliação de lideranças governistas, isso deve acirrar ainda mais as cobranças da família do ex-presidente por apoio interno, o que tem sido motivo de briga na direita após a condenação do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão, por tentativa de golpe de Estado.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost