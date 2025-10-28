Planalto e governador do Rio divergem sobre local da reunião de emergência

Ministros de Lula e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), estão divergindo, nos bastidores, sobre onde realizar a reunião de emergência para debater a situação da segurança pública no estado.
A proposta da reunião foi feita ao governador pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante ligação na noite da terça-feira (28/10), após a operação contra facções no Rio deixar mais de 60 mortos.
Na conversa, Rui disse que os ministros estavam dispostos a viajar à capital fluminense na quarta-feira (29/10) para se reunir com Castro. O governador, porém, disse preferir que a reunião ocorra em Brasília.
Os ministros de Lula, contudo, discordam e dizem que a reunião deve acontecer no Rio. O discurso é de que não seria correto Castro se ausentar do estado no momento de crise como o atual.
Do governo federal, devem participar da reunião com o governador o próprio Rui Costa; o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; e o diretor-executivo Polícia Federal, William Murad.