Planalto e governador do Rio divergem sobre local da reunião de emergência

Ministros de Lula e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), estão divergindo, nos bastidores, sobre onde realizar a reunião de emergência para debater a situação da segurança pública no estado.

A proposta da reunião foi feita ao governador pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante ligação na noite da terça-feira (28/10), após a operação contra facções no Rio deixar mais de 60 mortos.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

Cerca de 2.500 agentes das policias civil e militar participam nesta terca-feira (28) da “Operacao Contencaoî nos complexos da Penha e do Alemao, Zona Norte do Rio

GBERTO RAS/Agencia Enquadrar/Agencia O Globo 2 de 4

Megaoperação no Rio de Janeiro

Fabiano Rocha / Agência O Globo 3 de 4

Megaoperação no Rio de Janeiro

Fabiano Rocha / Agência O Globo 4 de 4

Na conversa, Rui disse que os ministros estavam dispostos a viajar à capital fluminense na quarta-feira (29/10) para se reunir com Castro. O governador, porém, disse preferir que a reunião ocorra em Brasília.

Leia também

Os ministros de Lula, contudo, discordam e dizem que a reunião deve acontecer no Rio. O discurso é de que não seria correto Castro se ausentar do estado no momento de crise como o atual.

Do governo federal, devem participar da reunião com o governador o próprio Rui Costa; o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski; e o diretor-executivo Polícia Federal, William Murad.