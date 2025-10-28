28/10/2025
Universo POP
Morre Ben Bader, influenciador financeiro do TikTok, aos 25 anos
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. fazem primeira aparição pública após assumirem namoro
Quadro de Oruam é encontrado em mansão de traficante preso em megaoperação; veja vídeo
Com direito a balões e rosas, Vini Jr pede Virgínia em namoro e os dois assumem romance
Ex-RBD Dulce Maria anuncia segunda gravidez e celebra “novo capítulo de amor”
Casal vence na Justiça direito de registrar filha como Mariana Leão após recusa de cartório em Juiz de Fora
Youtuber Rafael Chocolate é condenado a pagar quase R$ 50 mil a vítimas de pegadinhas
Horóscopo do dia: previsões para os 12 signos nesta terça-feira
Rosalía lança primeiro single de novo disco; conheça “Berghain”
Daniel Alves reaparece em culto evangélico e afirma ter feito “pacto com Deus” após deixar a prisão

Planalto estuda se manifestar sobre operação no RJ com 64 mortos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O Palácio do Planalto estuda se manifestar, nesta terça-feira (28/10), sobre a operação policial realizada pelo Governo do Rio de Janeiro que mirou combater o Comando Vermelho (CV) e deixou 64 mortos, incluindo quatro policiais.

Segundo auxiliares do presidente Lula, uma operação como essa “preocupa” e “não pode ser encarada como algo normal”. O chefe do Executivo está retornando de viagem à Ásia e decidirá se haverá posicionamento oficial.

Leia também

A avaliação no Planalto é que os acontecimentos no Rio já se sobrepõem à repercussão da reunião com Donald Trump na Malásia e dominarão o debate público nos próximos dias.

Para integrantes do governo Lula, a operação reforça a necessidade de aprovação da chamada PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição elaborada pelo Ministério da Justiça e que tem como objetivo endurecer o combate a facções criminosas.

A expectativa do Planalto é que a apreciação do texto ganhe celeridade após a operação mais letal da história do Rio de Janeiro.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost