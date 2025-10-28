Planalto estuda se manifestar sobre operação no RJ com 64 mortos

O Palácio do Planalto estuda se manifestar, nesta terça-feira (28/10), sobre a operação policial realizada pelo Governo do Rio de Janeiro que mirou combater o Comando Vermelho (CV) e deixou 64 mortos, incluindo quatro policiais.
Segundo auxiliares do presidente Lula, uma operação como essa “preocupa” e “não pode ser encarada como algo normal”. O chefe do Executivo está retornando de viagem à Ásia e decidirá se haverá posicionamento oficial.
Leia também
-
Bolsonaro recorrerá à 2ª Turma do STF para tentar anular condenação
-
Movimentos articulam nome para sucessão de Anielle em ministério
-
Hacker envolvido com Zambelli pede a Moraes devolução de celular e HDs
-
Lula diz a Alcolumbre que encontrará Pacheco para falar de STF e MG
A avaliação no Planalto é que os acontecimentos no Rio já se sobrepõem à repercussão da reunião com Donald Trump na Malásia e dominarão o debate público nos próximos dias.
Para integrantes do governo Lula, a operação reforça a necessidade de aprovação da chamada PEC da Segurança Pública, proposta de emenda à Constituição elaborada pelo Ministério da Justiça e que tem como objetivo endurecer o combate a facções criminosas.
A expectativa do Planalto é que a apreciação do texto ganhe celeridade após a operação mais letal da história do Rio de Janeiro.